La LHCS annonce le report des matchs du week-end

Dans la foulée des recommandations mises de l'avant par le gouvernement du Québec qui, jeudi, a demandé l'annulation ou le report de toute activité intérieure attirant 250 personnes et plus partout sur le territoire québécois, cela dans le but d'éviter tout risque de propagation du coronavirus, la direction de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light annonce le report des matchs finales de division qui étaient au programme ce week-end.

Dans le même ordre d'idée, le président du circuit, Vincent Drouin, souligne qu'une décision sur la poursuite ou non des séries éliminatoires sera prise le mercredi 18 mars prochain.

La direction et les équipes impliquées sont désolées des inconvénients que peuvent causer cette décision, mais assurent que toutes les mesures sont prises afin d'assurer la sécurité à la fois des joueurs, des spectateurs et du personnel à l'œuvre dans les arénas concernés.