Avis d'annulation des spectacles de 250 personnes et plus

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) relaie la demande du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l’annulation des spectacles de 250 personnes et plus.



À la lumière des informations reçues par le gouvernement du Québec et par l'association nationale RIDEAU, les membres du ROSEQ ont décidé d’annuler tous les spectacles de 250 personnes et plus pour les deux prochaines semaines. Cet avis prend effet immédiatement. Pour les spectacles de moins de 250 personnes, la décision demeure à la discrétion des diffuseurs en collaboration avec les agents, les artistes et les producteurs.



Cette décision a été prise à l’unanimité par les diffuseurs membres du ROSEQ réunis à l’occasion de la Rencontre du printemps à Montmagny qui se poursuit jusqu’au 15 mars. Le ROSEQ réévaluera la situation chaque semaine.