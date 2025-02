Reprise de la production à l’usine Pat BBQ

À la suite de l’acquisition des actifs de Pat BBQ en décembre 2024 par un groupe d’investisseurs, la production à l’usine de L’Isle-Verte reprend. Après une période de transition, les objectifs des repreneurs sont ambitieux, soient d’accroître la production, maintenir les standards de qualité et étendre le rayonnement et la distribution des produits de la marque à l'échelle nationale et internationale.

L’entreprise Pat BBQ, reconnue pour ses sauces et épices de haute qualité, a fait face à une série de défis de production ces dernières années. Avec l'arrivée des nouveaux investisseurs, la marque est prête à consolider sa place sur les marchés, en offrant des produits innovants et en préservant la tradition qui a fait son succès.

«Nous sommes heureux d’annoncer la poursuite des activités de production de l’usine Pat BBQ, qui permettra de conforter la place occupée par la marque auprès des consommateurs. Cette acquisition marque le début d'une nouvelle phase de croissance au Québec et au Canada. L'innovation et la qualité seront au cœur de nos priorités. Nous sommes également fiers de contribuer à l’écosystème économique de la région du Bas-Saint-Laurent et de soutenir l’emploi local dans la région», a commenté Martin Gagnon, nouveau PDG.

L'usine de L'Isle-Verte continuera d'investir dans ses installations et de maximiser le recours aux dernières technologies en matière de production, d'efficacité, de qualité et de traçabilité. De nouveaux équipements seront mis en place afin de répondre à la demande croissante des consommateurs et des clients.

Aussi, l’usine sera désormais en mesure de produire pour d'autres bannières et marques maison québécoises et canadiennes de sauces et d'épices. L’entreprise est d’ailleurs en processus d’embauche dans les secteurs de la gestion, des opérations et de la production.