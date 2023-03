L’Alliance de l’énergie de l’Est remporte trois projets

Ce sont finalement trois des six projets soumis en partenariats par l’Alliance de l’énergie de l’Est qui ont finalement été retenus dans le cadre des derniers appels d'offres d'Hydro-Québec. Les projets de parcs éoliens Madawaska, Forêt Domaniale et Pohénégamook – Picard – Saint-Antonin ont été sélectionnés et totalisent 800 mégawatts d’énergie éolienne qui sera raccordée au réseau d’Hydro-Québec.

Plutôt le mois dernier, le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé, se disait optimiste de voir deux projets retenus, «peut-être trois». Force est de constater qu’il a vu juste et que l’optimisme affiché était justifié.

Rappelons que six projets éoliens totalisant 1156 MW ont été soumis lors des deux appels d’offres d’Hydro-Québec à l’été 2022, en partenariats égalitaires avec des promoteurs privés de l’industrie et Hydro-Québec. Les trois projets retenus vise l’acquisition d’un bloc de 480 mégawatts de puissance de sources renouvelables et d’un bloc de 300 megawatts de source éolienne.

Soulignons qu’en début de semaine les trois consultations publiques pour le projet éolien Vauban ont été annulées. Elles devaient avoir lieu à Pohénégamook, Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Saint-Antonin les 15 et 16 mars prochains.

POHÉGAMOOK-PICARD-SAINT-ANTONIN

Le scénario maximal compte 80 éoliennes d’une puissance d’environ 6 MW chacune, qui seraient construites sur le territoire des municipalités de Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Antonin ainsi que sur le territoire non organisé (TNO) de Picard. Elles fourniront une puissance installée de 349,8 mégawatts.

Les retombées économiques varieront selon la taille du futur parc éolien, mais elles pourraient représenter environ 300 emplois en construction et 15 pendant la phase d’exploitation. Selon la documentation d’appel d’offres émise par Hydro-Québec, les projets retenus devront verser à la collectivité locale qui administre le territoire où sera implanté le parc éolien la somme annuelle de 5 700 $ par MW installé.

MADAWASKA

Le parc éolien de la Madawaska de Développement EDF Renouvelables Inc, sur le territoire des municipalités de Dégelis et de Saint-Jean-de-la-Lande. Au moment de sa présentation, le projet regroupait entre 35 et 55 éoliennes pour une production estimée entre 200 à 250 mégawatts. Selon Hydro-Québec, il permettra maintenant d’obtenir une puissance de 270 mégawatts.

Pour l’Alliance, le projet du parc éolien Madawaska constitue un premier partenariat avec Hydro-Québec. Il ouvre de nouvelles voies de coopération avec la société d’État et l’ensemble des producteurs d’énergies renouvelables intéressés à développer des projets dans l’Est du Québec.

RÉACTIONS

Le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé, a réagi par voie de communiqué. «Très fier de cette annonce qui est le fruit de nos efforts des dernières années pour développer des projets énergétiques durables et innovants. Cette reconnaissance témoigne de notre expertise, de notre leadership et de notre engagement envers l'énergie renouvelable. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les 209 communautés et territoires qui composent l’Alliance de l’énergie de l’Est, puisque les bénéfices économiques liés à l’exploitation de ces nouveaux développements seront répartis de façon équitable entre nos membres. », a souligné celui qui est aussi préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay, n'a pas caché s'est dit heureux de voir la Première Nation associée au projet. «Très heureux d'être partie intégrante de ce partenariat au sein de l'Alliance de l’énergie de l’Est. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les acteurs impliqués dans ces projets au bénéfice de toutes et tous, notamment la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.»

«La MRC de Témiscouata est fière de collaborer à des projets significatifs pour la région comme celui annoncer aujourd’hui. En créant une synergie aussi forte entre la communauté et le privé, nous nous assurons de répondre à des besoins réels, et ce, de façon concertée», a commenté le préfet de la MRC de Témiscouata, Serge Pelletier.

L’ALLIANCE DE L’ÉNERGIE DE L’EST

Regroupant 209 communautés et territoires, dont 16 municipalités régionales de comté (MRC), de la MRC de Montmagny jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l’Alliance de l’énergie de l’Est permet d’accentuer la participation des communautés dans les parcs éoliens de l’Est du Québec. En plus d’être un partenaire de choix pour la réalisation de projets d’énergie solaire, de petites centrales hydrauliques ou de stockage d’énergie, ce regroupement est partenaire à 50% dans deux parcs éoliens totalisant près de 300 mégawatts.

Plus de détails suivront...