La Laiterie Óra se cherche un nouveau propriétaire

Les temps sont difficiles pour les entreprises et le monde de l'agriculture n'y fait pas exception. Hausse des taux d'intérêt, pénurie de main-d'œuvre, récession, la liste est longue. C'est la gorge nouée par l’émotion que Jean-Mathieu D'Amour a confirmé au journal Info Dimanche que sa laiterie artisanale Óra a cessé ses activités depuis quelques semaines déjà.

Du même souffle, l'agriculteur qui se concentrera maintenant sur sa production d'oeufs souligne qu'il est à la recherche d'investisseurs qui auraient les ressources financières suffisantes pour reprendre l'entreprise et en assurer la pérennité.

L'entrepreneur qui a admis être encore secoué par la fermeture a ciblé différents obstacles rencontrés. «C'est une question de profit, de marge nette et de volume. J'espère être en mesure de trouver des gens qui sauront reprendre Óra», a mentionné M. D'Amour.

Le lait Óra est apparu sur les tablettes de commerces de la région dès 2017. C'était la concrétisation d'une idée lancée en 2014 de mettre un lait non homogénéisé en marché. Avec une image de marque délicieusement rétro, le lait entier et sa petite couche de crème à la surface n'ont laissé personne indifférent.

Jean-Mathieu D'Amour et sa conjointe Kim Belzile misaient entre autres sur l'enrichissement naturel des bêtes afin d'obtenir un produit plus riche en oméga-3. Un lait au chocolat et un lait au café ont suivi.

Devant le succès rencontré, l'entreprise s'est implantée dans le parc industriel de Rivière-du-Loup avec une usine de transformation construite sur mesure. Précédemment, la Laiterie Óra était installée au Centre développement bioalimentaire de La Pocatière.