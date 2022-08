Gilles D’Amours fait l’acquisition de Distribution Francis 

Il y a parfois des opportunités d’affaires difficiles à refuser, tellement elles font de sens. C’est ce qui s’est produit, au cours des dernières semaines, lorsque le propriétaire et président de Distribution BSL, Gilles D’Amours, a fait l’acquisition de l’entreprise Distribution Francis de Saint-Antonin.

Gilles D’Amours explique avoir été contacté par Francis Landry dans la dernière année, après que celui-ci ait décidé de se retirer des affaires et de se départir de l’entreprise qu’il a fondée en 1988. La transaction a été annoncée officiellement ce mardi 9 aout.

Selon l’homme d’affaires, bien connu dans la région, le mariage entre les deux entreprises était naturel. Spécialisée dans la vente (en gros et au détail) d’articles de quincailleries, d’outillage et de machinerie, Distribution Francis complimentera très bien l’offre déjà diversifiée de Distribution BSL.

«Nous comptions sur la remorque d’outillage itinérante qui offre des articles de toutes sortes, mais pour nous, c’est un projet qui cadre parfaitement dans le développement de Distribution BSL», a partagé M. D’Amours, mercredi.

«Dans ce cas-ci, un plus un égal trois. On est bien content», a-t-il plus tard ajouté.

S’il souhaite assurer une belle continuité pour Distribution Francis, Gilles D’Amours ne cache pas avoir un plan de match pour la suite. Il compte notamment élargir la gamme de produits, mettre de l’avant les spéciaux et informatiser l’inventaire de plus dizaines de milliers de pièces. Un travail d’envergure qui permettra cependant à la clientèle de compter éventuellement sur un site transactionnel où elle pourra avoir accès à différentes informations comme les disponibilités et les prix.

Distribution Francis compte environ 300 clients, dont certaines des plus grosses entreprises manufacturières de la région. L’entreprise mise sur une équipe de 5 employés, ainsi que sur un bâtiment principal et des entrepôts.

«C’est une belle entreprise et un beau groupe. Les employés sont emballés par ce qu’on veut réaliser. La transition se passe aussi très bien», a résumé le nouveau président.

Après avoir vendu Caravane 185 à l’hiver 2020, Gilles D’Amours avait confié vouloir prendre un pas de recul et ralentir le rythme. Mais avec sa participation dans l’acquisition de l’entreprise Verbois (juin 2021) et maintenant l’achat de Distribution Francis, force est de constater que la passion des affaires est toujours bien présente.

«Ce sont des projets dans lesquels j’ai le gout d’être impliqué. La santé est toujours là et c’est le plus important», a-t-il dit à ce sujet.