Une relève déterminée s'amène chez Les Électriciens Desjardins

De la ténacité, beaucoup de travail et de la patience ont été nécessaires à Éric Fraser pour dénicher une relève fiable et efficace afin d'assurer la pérennité de l'entreprise Les Électriciens Desjardins.

Établie à Rivière-du-Loup et à Rimouski, la PME dont les origines remontent à près de 65 ans pourra compter dès les prochains jours sur trois nouveaux actionnaires afin d'épauler l'actuel président qui entamera ainsi une période de transition de quelques années le menant vers d’autres horizons.

Cette relève est composée de Jean-François Labrie, à l'emploi des Électriciens Desjardins depuis une dizaine d'années à titre de chargé de projets, de Benoît Mailloux St-Pierre, chargé de projets basé à Rimouski actif depuis sept ans au sein de l'entreprise et d'un nouveau venu, Yannic Boucher. Ce dernier, ingénieur de formation, dispose d'une vaste expérience en gestion d'équipes et de projets et a pu exprimer son talent chez Premier Tech au cours des quatorze dernières années.

«J'ai la chance d'être entouré d'un trio de releveurs hautement compétents, qui disposent d'expériences de travail, de connaissances et d'expertises complémentaires. Avec ceux-ci aux commandes de l'entreprise, Les Électriciens Desjardins est vouée à un avenir prometteur!», se réjouit Éric Fraser.

Les repreneurs pourront compter sur son aide au courant des prochaines années, le transfert étant planifié de façon progressive afin d’assurer une continuité et une croissance saine de l’entreprise.

Le financement s'est récemment concrétisé avec différents partenaires, dont Investissement Québec, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, le CLD de la région de Rivière-du-Loup et Desjardins.

Les Électriciens Desjardins couvre le vaste territoire compris entre Montmagny et Gaspé, avec des bureaux à Rivière-du-Loup et à Rimouski. Spécialisée dans les installations électriques, l'entreprise, qui figure parmi les plus importantes du genre dans l'Est-du-Québec, dessert principalement des clients commerciaux et institutionnels. Elle emploie près d'une cinquantaine de travailleurs, dont une trentaine d'électriciens.