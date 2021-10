Investissements estimés à plus de 11 M$ chez Surplus Général Tardif 

L’entreprise Surplus Général Tardif de Saint-Antonin doublera sa superficie au cours de la prochaine année. L’homme d’affaires René Filion confirme qu’une somme estimée à plus de 11 millions de dollars sera investie afin de procéder à l’agrandissement du bâtiment situé sur la rue Lévesque.

Imaginé depuis quelques années, le projet d’envergure devrait être entamé sous peu. Les travaux permettront au commerce de doubler sa superficie afin d’atteindre près de 38 000 pieds carrés, grâce à un investissement d’environ 3 millions de dollars.

L’espace acquis sera ensuite utilisé afin d’offrir une plus grande gamme de matériaux commerciaux et industriels, ce qui sera possible grâce à la signature d’ententes avec de nouveaux fournisseurs. Le reste de l’investissement y sera d’ailleurs consacré.

«On veut se démarquer de la concurrence», résume M. Filion, confirmant que la demande est bien là pour une offre encore plus intéressante en magasin.

L’entreprise spécialisée dans la vente d’outils et de matériaux résidentiels, commerciaux et industriels a le vent dans les voiles et souhaite maintenant se positionner pour mieux desservir les territoires du Nouveau-Brunswick, de la Côte-Nord et de la Gaspésie.

«Ça fait au moins deux ans qu’on attend le moment idéal, mais on a finalement décidé de se lancer dans la grande aventure», illustre l’entrepreneur, précisant que la pandémie n’a pas affecté les affaires. «L’industrie a continué à rouler et nous avons continué à opérer, même à 120 %», a-t-il partagé.

Si tout se déroule parfaitement – et que l’entreprise obtient bientôt le feu vert de la Municipalité –, les travaux devraient être amorcés dans les prochaines semaines. On espère ainsi que le chantier soit terminé au printemps 2022.