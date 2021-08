Pomerleau Les Bateaux investit 3 M$ dans ses installations

Voir la galerie de photos

L’entreprise Pomerleau Les Bateaux investit environ trois millions de dollars dans ses installations de Rivière-du-Loup. Le 9 août dernier, une pelle mécanique démolissait une ancienne structure qui sera remplacée d’ici 2022 par un bâtiment beaucoup plus fonctionnel.

«Nous améliorons les installations dans le but de continuer d’élever nos standard de notre service, pour continuer à faire vivre une expérience incomparable à nos clients et par le fait même, offrir un environnement plus fonctionnel pour nos employés, qui comptent beaucoup pour moi!», a mentionné Francis Cantin, vice-président de Pomerleau Les Bateaux.

Cette phase de modernisation comprendra entre autres une chambre de peinture à la fine pointe, une grande salle de couture et de rembourrage, une salle de montre, un atelier de réparation de remorque de même qu’une salle pour les employés. «On y fera des travaux d’entretien sur les bateaux et on en profitera du même coup pour améliorer la visibilité de l’entreprise pour les automobilistes qui circulent sur l’autoroute 20», a poursuivi M. Cantin.

La partie démolie est située à l’arrière du bâtiment; elle a été construite en 1975 par Jacques Pomerleau qui avait alors utilisé pour le revêtement extérieur des panneaux en fibre de verre provenant de l’Expo 67 tenue à Montréal.

«Nous espérons que les travaux seront terminés pour le temps des fêtes», a précisé Francis Cantin. Ce serait à coup sûr un beau cadeau pour les clients et les employés. En plus de ses installations sur le boulevard Cartier à Rivière-du-Loup, Pomerleau Les Bateaux opère une autre succursale à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans la région de Québec avec environ 80 travailleurs pour les deux localisations.