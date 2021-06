3 850 460 $ pour soutenir les infrastructures municipales

Les Municipalités ont reçu un petit coup de pouce du gouvernement du Québec pour les aider à réaliser des travaux d’amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires. Dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, 42 localités se partagent une somme de de 3 850 460 $.

Cet argent leur est accordé, sur une période de deux ans, dans le cadre du tout nouveau Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). «Je suis très fière de lancer ce tout nouveau programme, le PRABAM, qui permettra de soutenir la vitalité économique et sociale dans les municipalités de 5000 habitants et moins», a précisé Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

La moitié des municipalités reçoivent un montant de 75 000 $. Treize autres bénéficient d’une somme supérieure à 100 000 $ : Trois-Pistoles 141 385 $, Saint-Jean-de-Dieu 109 954 $, Saint-Antonin 164 836 $, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 103 502 $, L’Isle-Verte 102 866 $, Cacouna 114 368 $, Saint-Arsène 101 889 $, Notre-Dame-du-Portage 100 298 $, Rivière-Bleue 100 701 $, Saint-Louis-du-Ha! Ha! 101 253 $, Dégelis 135 443 $, Témiscouata-sur-le-Lac 179 735 $ et Pohénégamook 127 399 $.

«Les effets de ces investissements seront non négligeables pour nos milieux et cet appui sera d’autant plus important, car ce sont les citoyennes et les citoyens qui en bénéficieront. Je suis très heureux pour les administrations municipales et surtout pour les gens de Rivière-du-Loup - Témiscouata, qui peuvent compter sur notre gouvernement pour les soutenir dans leurs projets» a commenté Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata.