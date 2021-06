Plus de 520 000 $ pour soutenir le développement touristique du Bas-Saint-Laurent

ID - Le gouvernement du Québec est heureux d’annoncer des investissements de 523 771 $, dont 247 238 $ au KRTB, pour soutenir la réalisation de 16 projets de nature touristique dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette aide vise à bonifier l’offre de cette région touristique afin de la rendre toujours plus dynamique.

C’est ce qu’ont annoncé la ministre du Tourisme, Caroline Proulx et le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque. La somme accordée provient du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent.

« Soutenir les entreprises touristiques de nos régions est une priorité pour votre gouvernement. Je suis particulièrement fière du Bas-Saint-Laurent, qui se démarque par l’ingéniosité de son industrie touristique et ses projets mettant en valeur le caractère distinctif de la région. Avec la saison estivale qui s’installe, nous pouvons espérer le meilleur pour le développement de ce secteur économique», a souligné la ministre Caroline Proulx.

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a rappelé que l’industrie touristique de la circonscription a toujours fait preuve de dynamisme. «c’est une réelle fierté de voir que les projets continuent de se multiplier afin de donner à notre région une impulsion encore plus importante en vue de la pleine relance touristique.»

Quant à Pierre Lévesque, il a souligné programmes d’aide financiers dédiés aux entreprises sont essentiels pour soutenir le développement et la structuration de l’offre et la relance touristique du Bas-Saint-Laurent. «Je tiens à remercier aussi les entrepreneurs et organisateurs d’évènements qui investissent temps et passion à l’amélioration et au développement de leur activité touristique. C’est grâce à eux que la région peut se vanter d’avoir une offre touristique de qualité et diversifiée.»

PROJETS AU KRTB

La Société Provencher reçoit 78 388 $pour l'amélioration de l’offre d’hébergement et des équipements de l’île aux Basques. L'Hôtel Universel Rivière-du-Loup reçoit 50 000 $ pour la restructuration complète de l’aire d’accueil. Le Camping KOA Bas-Saint-Laurent reçoit 50 000 $ pour la restauration de 4 chalets et l'ajout de cabines de luxe pour 6 personnes.

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles reçoivent 10 000 $ pour la présentation 2021 de Le Rendez-vous des Grandes Gueules. Le Tremplin de Dégelis, la Municipalité de Rivière-Bleue et Noël chez Nous à Rivière-du-Loup reçoivent respectivement 10 000 $ chacun. Le Club de ski Mont Biencourt reçoit 12 500 $ pour un accompagnement afin d'explorer les potentiels de développement récréotouristiques sur quatre saisons. Finalement, Groupement forestier Grand-Portage pour la Pourvoirie des Trois Lacs reçoit 16 350 $ pour l'aménagement de deux sites de camping tout inclus : un de type dôme et l'autre de type glamp.