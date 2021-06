Le projet de parc éolien Nicolas-Riou verse 100 000 $ à des organismes locaux

Le projet Nicolas-Riou S.E.C., au nom de ses propriétaires EDF Invest, la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent (RIÉBSL) et la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RIEGÎM), a versé une contribution de 100 000 $ en appui aux organismes de sécurité alimentaire de l’est du Québec. Au total, 17 organismes couvrant toutes les municipalités régionales de comté du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine recevront des fonds.

«C’est avec plaisir que nous versons des fonds pour aider des organismes qui assurent des services essentiels aux résidents de la région», a déclaré Michel Lagacé, président de Nicolas-Riou S.E.C. et de la RIÉBSL. «Le projet Nicolas-Riou continue de représenter une grande réalisation publique-privée qui nous rend très fiers à titre de plus grand projet communautaire à parts égales au Canada. L’engagement du projet à tenir à nouveau sa promesse d’être un bon partenaire à long terme dans la région est reconnu et apprécié.»

«Le parc éolien Nicolas-Riou confirme de manière concrète son engagement à agir en tant que partenaire de long terme avec les collectivités d’accueil», a déclaré Fanny Grillo, directeur des investissements chez EDF Invest. «En tant qu’actionnaire responsable, EDF Invest tenait à apporter une contribution au soutien des communautés locales dans le contexte de la COVID. Depuis le début de l’élaboration du projet, en 2008, nous sommes reconnaissants envers les MRC pour la relation bâtie avec le Groupe EDF et le soutien que nous avons reçu.»

«Les MRC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont reconnaissantes du soutien apporté aux banques alimentaires locales en cette période difficile », a déclaré Simon Deschênes, président de la RIEGÎM. «Ce don du parc éolien s’ajoute à ce que les municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi que la Première Nation Malécite de Viger reçoivent déjà à titre d'actionnaires du parc éolien et aux contributions additionnelles de plus de 1,2 millions $ annuellement versées aux régions tout au long du contrat de 25 ans avec Hydro-Québec.»

Le parc éolien Nicolas-Riou, détenu à 50% par EDF Invest, à 33% par la RIÉBSL et à 17% par la RIEGÎM, est situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, sur les terres publiques et privées du TNO Lac-Boisbouscache et des municipalités de Saint-Mathieu-de-Rioux, de Saint-Médard (MRC des Basques) et de Saint-Eugène-de-Ladrière (MRC de Rimouski-Neigette). Le projet représente un investissement de près de 500 millions $.