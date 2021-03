Un effort collectif pour la vaccination en entreprise

Le plan de vaccination établi par le gouvernement du Québec ouvre la porte à une collaboration avec le privé et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup souligne que de nombreuses entreprises souhaitent y jouer un rôle actif.

Ainsi, au cours de ces dernières semaines, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a proposé au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, un plan de match détaillé pour inviter les entreprises québécoises intéressées à participer à l’effort de vaccination.



Les 130 chambres de commerce du Québec permettent de rejoindre près de 50 000 entreprises de toutes tailles et de différents secteurs d’activités. Dès à présent, c’est l’ensemble du réseau qui est sollicité pour participer à la campagne de vaccination partout au Québec.

Toutes les entreprises du Québec en milieu urbain ou en région sont invitées à offrir à leurs salariés des lieux de vaccinations sécuritaires et peuvent manifester leur intérêt en remplissant ce formulaire. Pour toutes questions sur la campagne de vaccination, les entreprises peuvent également s’adresser à [email protected]



La CCMRCRDL s'est dite fière de faire le lien entre le gouvernement du Québec et le milieu des affaires pour promouvoir la campagne de vaccination au sein des entreprises. «Ensemble, nous devons tous prêter main-forte pour vaincre la pandémie et relancer notre économie», souligne l'organisation.