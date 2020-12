Un Chocolats Favoris au IGA Extra de Rivière-du-Loup 

Les amateurs des produits Chocolats Favoris de la région pourraient bien avoir reçu l'ultime cadeau de Noël, ce samedi 26 décembre, alors que la direction du IGA Extra de Rivière-du-Loup a annoncé l'arrivée d’une franchise du populaire transformateur et détaillant de chocolat sur les réseaux sociaux.

«De la nouveauté se prépare au IGA de Rivière-du-Loup. Je vous annonce aujourd'hui l'arrivée d'un Chocolats Favoris!!», peut-on lire sur une publication partagée sur Facebook en avant-midi.

Quelle formule sera choisie? Où exactement sera située la succursale? Tous les produits seront-ils offerts? Le mystère reste entier pour le moment. L'ouverture serait cependant déjà en préparation, puisque différents postes à combler seront ouverts au courant du mois de janvier afin de recruter le personnel.

Chose certaine, l'ouverture d'un Chocolats Favoris en 2021 à Rivière-du-Loup réjouira ceux et celles qui ont la dent sucrée et qui affectionnent l'offre du chocolatier de l'heure au Québec. À peine quelques minutes après l'annonce, plus de cent personnes l'avaient commentée, plusieurs dizaines l'avaient aussi partagée.

Plus de détails suivront...