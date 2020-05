Une dette en haussede 22 % et un surplus non consolidé de 1 737 106 $

Le dépôt des états financiers de la Ville de Rivière-du-Loup indique un surplus non consolidé de 1 737 106 $ pour l’exercice financier 2019. Des investissements de près de 18,3 M$ ont été réalisés, en hausse de 5,8 M$ par rapport à 2018. L’endettement net de l’administration municipale s’élève à 44 856 673 $, en hausse de 22 %, avec 8 080 612 $ de plus par rapport à 2018.

«Les dépenses réelles de 2019 sont en ligne avec les prévisions budgétaires, explique le directeur du Service finances et trésorerie, M. Jacques Moreau. Le surplus provient de revenus additionnels générés par l’augmentation de la valeur des immeubles, des revenus éoliens, des revenus d’intérêts et aux revenus de la cour municipale. Nous sommes satisfaits d’avoir pu atteindre ce résultat qui démontre que les dépenses ont été contrôlées. La hausse de certains revenus, combinée à la gestion rigoureuse des dépenses, a permis la réalisation d’un surplus permettant à la Ville de se doter d’une certaine marge de manœuvre sur le plan financier.»

«Les surplus accumulés ont atteint près de 15 % du budget global, ce qui était notre objectif, ajoute la mairesse, Mme Sylvie Vignet. Nous avons maintenant atteint un niveau équivalent aux villes comparables, en termes de population, sur cet indicateur. Ces excédents accumulés seront requis au cours des prochains mois : les impacts de la COVID-19 se feront sentir encore un certain temps sur notre économie locale.»

La recherche de programmes de subventions, le paiement comptant ou l’utilisation du fonds de roulement permettent à la Ville de poursuivre ses investissements tout en maintenant le respect des balises de contrôle de la dette qu’elle s’est fixée. « L’ensemble des formations suivies sur la relance économique de l’après COVID-19 sont unanimes : le tout passe par des investissements majeurs des gouvernements fédéral, provincial et municipal, a ajouté Mme Vignet. Nous serons un acteur de premier plan pour la relance économique en tâchant toutefois de ne pas alourdir davantage le fardeau fiscal des Louperivois. »

INVESTISSEMENTS

En 2019, La Ville a réalisé des projets d’investissement totalisant 18 296 658 $. De ce montant, une portion de 13 604 208 $ a été financée par l’émission de dette à long terme. Notons qu’un emprunt de 3,8 M$ a été fait pour la construction de la cellule 9 au lieu d’enfouissement technique (LET) et que cet emprunt est payé par les utilisateurs du site en fonction du tonnage. Le reste de la somme provient entre autres d’un financement comptant pour 2 201 412 $ et du fonds de roulement pour un montant de 970 191 $. De plus, 5 349 426 $ provient de transferts et 225 847 $ d’autres sources. Finalement, une somme de 241 542 $ provient des excédents accumulés.

La Ville s’est dotée de trois indicateurs lui permettant de suivre et de contrôler l’évolution de l’endettement. Pour l’année 2019, on note que ceux-ci sont tous en deçà des seuils fixés :

1) 2,22 % pour l’endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée (RFU) | Ratio à 2,75 %;

2) 13,87 % du service de la dette sur les dépenses et le remboursement de la dette | Ratio à 18 %;

3) 28,27 % d’endettement sur l’actif | Ratio à 33 %.

Le fonds de roulement sera augmenté de 300 000 $, portant le capital autorisé à 7,15 M$. L’utilisation du fonds de roulement permet à la Ville de financer certains projets d’investissement en recourant à cette enveloppe plutôt qu’au financement à long terme. Cette stratégie s’inscrit dans le plan de contrôle de la dette.

Une somme totale de près de 462 000 $ sera affectée à diverses fins. Précisons tout de même qu’un montant de 50 000 $ sera affecté au budget participatif. La somme requise de 150 000 $ pour la réalisation d’un projet dans le cadre du budget participatif est atteinte. De plus, la Ville va créer un surplus de 100 000 $ affecté aux organismes sportifs, culturels et communautaires pour les aider à faire face à la baisse de leurs revenus et des demandes accrues relativement à leurs offres de services respectives.

Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter la rubrique « Budget » du site web de la Ville, accessible via l’onglet «Vie démocratique».