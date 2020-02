La bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse augmentée de 1 000 $

La bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse remise depuis 2017 lors du Gala des Chrysalides de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup recevra une bonification de 1 000 $ cette année, passant de 3 000 $ à 4 000 $. La période de candidature pour ce prix destiné à la relève entrepreneuriale est maintenant ouverte et prendra fin le 13 mars.

Le Fonds d’investissement jeunesse (FIJ) de la MRC de Rivière-du-Loup en a fait l’annonce le 5 février, en vue du prochain Gala des Chrysalides qui aura lieu le 9 mai. La bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse a été créée en 2017 par le FIJ pour reconnaitre le travail des jeunes entrepreneurs de la région âgés entre 18 et 40 ans et les récompenser de leur implication pour le développement économique de leur milieu.

«Elle permet aussi de donner de la visibilité et un coup de pouce aux entreprises en démarrage. Un montant de 4 000 $ peut être un bon levier pour propulser les jeunes entrepreneurs», explique le président du FIJ, Marc Malenfant.

Carol-Ann Dionne pour son entreprise Bouffe Animaux RDL, Marie-Ève D’Amours pour Chéné-Sasseville et Annabelle Dumais, propriétaire d’Annabelle Dumais, services financiers ont toutes bénéficié de cette bourse lors des trois dernières années. «Passer par le processus des entrevues ne peut qu’être bénéfique pour un entrepreneur. Ça nous permet de revoir notre mission, nos valeurs et nos accomplissements. On devra aussi refaire des exposés devant des créanciers, des partenaires, c’est une belle préparation. (…) La bourse et sa visibilité ont fait augmenter mes ventes et permis de propulser mon entreprise à un autre niveau», témoigne Carol-Ann Dionne de Bouffe Animaux RDL. Cette dernière a remporté la bourse de 3 000 $ en 2017.

Pour Marie-Ève D’Amours, cette reconnaissance lui a permis de gagner de la confiance et de s’investir davantage dans son entreprise. «Je lance l’appel à toutes les personnes qui connaissent des entrepreneurs autour d’eux, suggérez-leur de participer à ce concours. Vous pouvez même remplir le formulaire pour eux, on le sait, quand on se lance en affaires, on n’a pas toujours le temps de s’occuper de ça», a commenté la présidente de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, Gabrielle Lavoie-Lévesque.

Les trois finalistes de la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse seront invités à un 5 à 7 organisé par la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup avant la tenue du Gala des Chrysalides. Lors de l’évènement, des capsules portant sur chacun d’eux seront présentées à l’assistance. Il est possible de s'inscrire pour cette bourse en visitant le https://www.jeunechambrerdl.ca.

Le FIJ est un fonds privé qui a été mis en place en 1988 grâce à des dons provenant de particuliers et d’entreprises. Il a participé, avec l’aide de différents partenaires financiers, à la création de 54 entreprises dans la MRC de Rivière-du-Loup. Les investissements du FIJ se chiffrent à 465 530 $, pour un cout total des projets se chiffrant à 6 M$.