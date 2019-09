Sommet entrepreneurial des Basques : prix coup de cœur

Le comité organisateur du Sommet entrepreneurial des Basques ajoute un prix coup de cœur «hors catégorie» à sa soirée reconnaissance. Toutes les entreprises de la région sont invitées à faire connaitre leurs réussites.

«Nous voulons permettre à tous les gens d’affaires de s’inscrire aux prix coup de cœur qui seront présentés lors de cette soirée. Une entreprise peut avoir accompli de belles choses et connaitre de belles réussites sans nécessairement concorder avec l’une des catégories officielles du gala», souligne Luc Gagnon, président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges.

Les entreprises ont ainsi jusqu’au vendredi 4 octobre pour faire connaitre leurs initiatives et leurs réussites en les indiquant dans la section «autres informations pertinentes» et «pour mieux vous connaitre» du formulaire d’inscription. Celui-ci est disponible sur le site Web de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges ainsi que sur le site de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Le jury prendra compte de toutes les inscriptions «hors catégorie» pour décerner un prix coup de cœur.

Le Sommet entrepreneurial des Basques aura lieu le samedi 2 novembre à la cafétéria de l’école secondaire de Trois-Pistoles. L’évènement est initié par la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges et la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu. Rappelons que le souper sera suivi d’une soirée dansante avec Les Blenders et que l’animation du gala a été confiée aux comédiens Marie-Hélène Gendreau de Trois-Pistoles et Steven Lee Potvin. Il est possible de réserver votre place pour le gala au cout de 50 $ auprès d’Isabelle Rioux au CLD des Basques au 418 851-1481.