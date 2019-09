La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup dévoile ses finalistes

C’est sous le thème du superhéros que seront honorés les entreprises et organismes finalistes du 44e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Le gala, qui se tiendra le 2 novembre prochain à l’Hôtel Universel, sera l’occasion de souligner le travail des dirigeants d'ici.

La Chambre rappelle que chaque superhéros évolue dans un univers qui lui est propre. Cette thématique vient mettre en lumière l’entrepreneur ou le dirigeant, ayant des capacités «extraordinaires» lui permettant de se surpasser tous les jours.

«Il doit parfois agir en «superhéros» pour survivre aux défis rencontrés et se relever malgré les revers. L’humain se cachant derrière le masque du superhéros mérite d’être connu et reconnu, et le 44e Gala des Prestiges sera l’occasion de dévoiler le vrai visage de ces personnes» a souligné la chambre par voie de communiqué.

Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale

Défi Everest

Société Duvetnor

Fondation de la santé

Noël Chez nous à Rivière-du-Loup

Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Employeur de choix

Campor

Lepage Millwork

Agriculture et agroalimentaire

Pat BBQ

Laiterie Ora

Innovation, technologie et exportation

Norva véhicule d’aventure

Solutions Webilio

Living Lab en innovation ouverte / Cégep de Rivière-du-Loup

Repreneuriat

Boucherie Bégin

RDL Courrier

Restaurant Bégonia

Chaussures Rioux



Commerce et services | 30 employés et moins

Noréa Foyers-Au Coin du Feu

Boutique africaine chez Papa Noel

L'Exterminateur D'Ici

Acier Québec Maritimes

Simply For Life

Commerce et services | 31 employés et plus

Pharmacie Jean Coutu

Soucy Industriel

Entreprise de transport, fabrication et transformation

Brûlerie de l’Est

Prelco Inc.

Encore cette année, le Gala des Prestiges sera orchestré par un comité de créatifs et partenaires composé de Pascal Giard de Les Productions Giard, Cathy St-Cyr de l’Hôtel Universel, Isabelle Ouellet, graphiste en plus de David Falardeau de GeniProduction et d’Alex Ann Villeneuve Simard à la vidéo et à l’animation.

Réservez vos billets dès maintenant pour assister à cette soirée remplie de surprises en communiquant avec l’équipe de la Chambre de commerce au 418 862-5243 ou encore directement en ligne au www.monreseaurdl.com.