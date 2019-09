Mérite entrepreneurial : deux gagnants dans la région

Le concours du Mérite entrepreneurial, organisé par l’Association des marchands dépanneurs épiciers du Québec, qui a eu lieu le samedi 21 septembre dernier à Lévis, a couronné six dépanneurs, dans quatre régions différentes au Québec, dont deux localisés dans la région du Bas-Saint-Laurent, soit le dépanneur Jacques Lamonde à Pohénégamook et la Station Service Michaud du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac.

Meyravie Lamonde, son conjoint Yannick Bélanger, de Pohénégamook, Marie Lyne Michaud , son conjoint Steve Michaud, de Témiscouata-sur-le-Lac, ont été honorés pour avoir développé et investi dans des projets afin de mieux répondre à leurs clients et pour leurs implications dans de nombreux projets communautaires et sportifs dans leur région. Ils ont reçu une plaque et une bourse de 1000 $.

À POHÉNÉGAMOOK

Mme Lamonde et son conjoint ont pris en charge le commerce il y a trois ans. À l’automne 2017, une somme de 350 000 $ a été investie, ce qui leur a permis de presque doubler la superficie de leur immeuble, en agrandissant le coin du café, l’ajout d’une table froide pour le prêt à manger et un frigidaire ouvert de dix pieds pour offrir à leurs clients plus de 150 bières de microbrasseries.

De plus, un autre espace a été aménagé pour leur boutique de cadeaux, très populaire dans la région, qui offre des bijoux, des produits pour le corps, des jouets pour enfants etc… Pour bien répondre aux attentes de leurs clients, ils se rendent une ou deux fois par année à Toronto pour le Salon du cadeau, ce qui leur permet de voir les nouveautés et les nouvelles tendances sur le marché.

Le dépanneur commandite de nombreuses activités pour les jeunes soit : club de danse, école, maison de la famille, club de badminton. Enfin, Mme Lamonde entend mettre de l’énergie, autant que ses parents, en intégrant ses trois enfants dans les activités de son commerce, espérant une belle relève familiale.

À TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

Marie Lyne Michaud et son conjoint ont acheté en 2015 un dépanneur sous le nom aujourd’hui de la Station Service Michaud, localisé dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. Depuis son acquisition, ils ont investi une somme de 750 000 $ pour le réaménagement de toute la structure de leur établissement, la création d’une cuisine pour le prêt-à-manger et un coin de bières de microbrasseries.

De plus, pour répondre aux besoins des producteurs agricoles de la région et même certains du Nouveau-Brunswick, ils ont ouvert le Comptoir Nature Belisle.

Pour ses employés, ces derniers reçoivent longtemps d’avance leur cédule fixe et ils ont mis en place un groupe Messenger pour faciliter le remplacement d’employé en cas d’urgence.

Situé en plein cœur de la MRC du Témiscouata, une région très touristique, les deux gestionnaires avant-gardistes ont procédé à la création de deux lave-auto pour les bateaux, auto et des gros véhicules et d’un entrepôt pour motos, véhicules et bateaux. Ils ont également un secteur où les touristes peuvent être hébergés dans des logements. Enfin, pour bien informer ses clients, ce commerce peut les rejoindre, soit sur leur site internet ou sur le réseau Facebook.