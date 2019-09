Près de 2 M$ pour Innova-Centre

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet n'a pas caché sa satisfaction devant l'annonce d'une aide financière de 1 993 789 $ pour la construction d'un motel industriel à Témiscouata-sur-le-Lac. C'est la ministre Marie-Eve Proulx qui a confirmé l'octroi lors de son passage à la Chambre de commerce du Témiscouata.

Le projet Innova-Centre est évalué à 3,66 M$. Le bâtiment de 27 000 pieds carrés qui sera situé dans le quartier de Cabano face à l'école secondaire abritera trois entreprises. «Nous avons déjà nos trois locataires. Nous en voulions au moins deux sur trois pour nous assurer de mettre sur pied un projet viable, mais le troisième s'est ajouté il y a tout juste quelques semaines.»

Les trois entreprises locataires sont donc Flexlite, Optimach et l'entreprise de transport Gilles Bossé et fils. Les entreprises sont déjà situées à Témiscouata-sur-le-Lac.

Innova-Centre est présenté comme un incubateur d'entreprise. Ce que souhaite la municipalité, c'est de permettre à des entrepreneurs de développer et de faire croitre leur business, de créer de l'emploi, et générer de la richesse.

«C'est exactement ça. [Le motel] permet à l'entrepreneur de ne pas tout mettre son investissement dans les murs. C'est une façon d'accompagner la croissance ou le démarrage d'entreprise sur notre territoire. Financer une bâtisse neuve pour une entreprise ça demande énormément de ressources, avec Innova-centre, on donne un coup de main», ajoute le maire Ouellet.

De son côté, la ministre Proulx a salué l'initiative de Témiscouata-le-Lac. «La construction d'une telle infrastructure vient répondre à un besoin spécifique à Témiscouata-sur-le-Lac et tient compte de la réalité des entreprises qui choisissent de grandir ici. Concrètement, cette initiative favorisera le développement économique local et génèrera des retombées positives pour les entrepreneurs et la région.»

Les travaux, d'une valeur totale de 3 660 000 $, représentent un partenariat gouvernemental municipal de 2 990 684 $ auquel se greffent des investissements municipaux additionnels de 669 316 $.