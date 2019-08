Investissement de 700 000$ pour la future usine de Chené-Sasseville à L'Isle-Verte

La première pelletée de terre a été effectuée le 16 aout au 130, rue du Seigneur-Côté (route 132) à L'Isle-Verte pour la construction de la toute nouvelle usine de l'entreprise de textile Chéné-Sasseville. Les travaux débuteront officiellement le 20 aout et devraient se terminer le 19 novembre prochain.

Les deux actionnaires, Gilles D'Amours et sa fille Marie-Ève ont annoncé que le contrat de construction a été octroyé à Construction Sublime de Saint-Jean-de-Dieu. L'investissement de 700 000$ comprend la construction et l'aménagement de la nouvelle usine de 6 000 pieds carrés, l'implantation d'un nouveau site web transactionnel, le lancement d'une nouvelle ligne de produits accessibles à toute la clientèle du commerce en ligne et la participation à des missions commerciales aux États-Unis et au Canada pour aller chercher un chiffre d’affaires supplémentaire.

«Quand nous avons eu le projet de déménager pour avoir une meilleure productivité, on s'est dit qu'on était capable de prendre de l'expansion. De fil en aiguille, on a monté un projet complet. Tout ça ensemble est beaucoup plus logique comme développement», explique Mme D'Amours.

Ce projet permettra à l'entreprise de consolider les huit emplois à temps plein déjà en place et d'en créer cinq nouveaux dans un horizon de deux ans. Les équipements en place à la Filature de L’Isle-Verte et de Chéné-Sasseville seront ainsi tous déménagés dans le nouveau bâtiment. Marie-Ève D’Amours, vice-présidente de Chéné-Sasseville, précise que cette décision a été prise afin d’augmenter la productivité de l’usine et d’intégrer les nouvelles technologies à l’offre de services. Elle espère être en mesure d’augmenter la capacité annuelle de production de l’entreprise de 40%.

En juin 2015, la Filature de L’Isle-Verte et Marie-Ève D’Amours ont annoncé l’achat de Chéné-Sasseville de Trois-Pistoles. Trois mois plus tard, en septembre, les opérations de l’entreprise ont été déménagées dans l’édifice de la Filature de L’Isle-Verte puisque cette transaction n’incluait pas les terrains et les bâtiments.

L’entreprise Chéné-Sasseville œuvre dans le domaine de la décoration intérieure depuis plus de 35 ans. Ses produits textiles sont confectionnés à la main à l’usine de L’Isle-Verte à partir de tissus importés de l’Europe et destinés à une clientèle corporative, comme les boutiques de décoration, de meubles et les hôtels, notamment. Au cours des prochains mois, Gilles D’Amours a l’intention de se retirer progressivement de la Filature de L’Isle-Verte et sa fille Marie-Ève D’Amours prendra graduellement la relève.