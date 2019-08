Le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook obtient près de 100 000 $

Le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. Reçoit une aide financière de 99 999 $ de l’agence fédérale Développement économique Canada (DEC) pour la réalisation du projet de camping à la plage municipale. L’annonce a eu lieu le mardi 13 aout à Pohénégamook.

Ce soutien financier provenant du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) permet à l’organisation à but non lucratif de consolider une partie du montage financier du projet, évalué à 2,8 millions de dollars.

Pour l’occasion, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, s’est déplacée à la plage municipale de Pohénégamook afin d’en faire l’annonce.

«Cette bonification des installations du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. constitue une offre complémentaire à celle déjà existante au Centre et s’intègre à l’offre touristique globale de la région. Je me réjouis de cet appui tangible au tourisme dans la MRC de Témiscouata, qui se traduira par des retombées dont profitera tout le Bas-Saint-Laurent.»

De son côté, le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. se réjouit de ce partenaire additionnel pour cet important projet de développement régional.

«La contribution de DEC favorisera grandement la concrétisation du projet de développement de notre terrain de camping, qui permettra assurément la consolidation du positionnement de Pohénégamook en tant que destination touristique majeure. C’est avec une grande joie que nous accueillons cette nouvelle et cette marque de confiance envers notre organisation» a souligné Maryse Sirois, présidente du Centre.

Rappelons que le projet présenté par le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook inc. comprend l’installation de nouveaux espaces de terrains de camping, de même que l’ajout de différents services (électricité et approvisionnement d’eau, bloc sanitaire, aire de jeu, etc.) visant à bonifier l’expérience des visiteurs qui viennent séjourner aux abords de l’une des plus belles plages du Québec.