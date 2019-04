Appel de candidatures pour le Gala de l’Entreprise du Témiscouata

Les entrepreneurs du Témiscouata sont invités à soumettre la candidature de leur entreprise aux membres du jury qui procéderont à la nomination des neuf entreprises lauréates de la 28e édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata.

La SADC de Témiscouata et la MRC de Témiscouata planifient actuellement l’organisation du Gala qui se tiendra cette année au 1 555, rue Principale à Pohénégamook, le 19 octobre prochain. Cette soirée incontournable réunit des entrepreneurs, des élus et des acteurs socioéconomiques de la région. L’événement permet de souligner les entreprises et les personnalités qui contribuent de manière exceptionnelle à la vitalité économique et au rayonnement du Témiscouata.

CANDIDATS

Seules les entreprises qui sont en activité depuis minimalement deux ans sont admissibles. Il est fortement suggéré de soumettre votre candidature, si au cours des 24 derniers mois, votre entreprise a:

Connu une phase d’expansion;

Développé de nouveaux marchés;

Innové dans ses procédés de production ou de commercialisation;

Mis en place de nouvelles procédures pour améliorer la gestion de ses ressources humaines;

Pris en compte des mesures pour atténuer les impacts de ses opérations sur l’environnement.

COMMENT FAIRE?

Pour soumettre sa candidature, il faut remplir le formulaire de mise en candidature disponible sur le site Internet de la SADC de Témiscouata www.sadctemiscouata.com sous l’onglet Événement/Gala de l’entreprise, avant le 28 avril 2019 à 16 h 30.

Pour toutes informations, suivez-nous sur la page Facebook du Gala ou contacter Virginie Beauregard Bouchard ou Marie-Myriam Dumais Synnott à la SADC au 418 899-0808.