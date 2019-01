Les Cellules Femmessor : un nouveau service d’accompagnement

Femmessor a annoncé le lancement d’un tout nouveau service d’accompagnement pour les entrepreneures dans la région du Bas-Saint-Laurent, les Cellules Femmessor. Il s’agit d’un espace de développement collaboratif dédié aux cheffes d’entreprise.

Dès mars 2019, deux cellules de développement collaboratif verront le jour : une pour les entreprises en démarrage (de 0 à 5 ans) et l’autre pour les entreprises en croissance. Il s’agit de rencontres organisées et normées autour du partage d’expériences significatives et de connaissances. Elles visent à renforcer les compétences nécessaires à la prise de décision et à procurer des pistes de solutions grâce au pouvoir du codéveloppement. Les participantes y trouveront du soutien afin d’accroitre leur pouvoir de création, de changement et de croissance.

La directrice régionale de Femmessor, Caroline Roy est heureuse de pouvoir offrir plus de services d’accompagnement aux femmes entrepreneures de sa région. «Les Cellules Femmessor permettront aux cheffes d’entreprise de se retrouver dans un espace qui leur est dédié. Ensemble, elles prendront le temps de réfléchir à leurs défis respectifs et de trouver des pistes de solution à explorer dans leur quotidien d’affaires. Nous sommes convaincues que la synergie du groupe et l’apport des spécialistes permettront aux entrepreneures de la région de renforcer leurs compétences à titre de dirigeante, par conséquent, leur confiance dans la prise de décision.»

Les Expertes Femmessor du Bas-Saint-Laurent et d’autres spécialistes de la région seront mis à contribution. Paméla Bérubé de PB Dimension RH animera la cellule démarrage qui se tiendra à Rivière-du-Loup et Catherine Lavoie de Véga Groupe conseil animera la cellule croissance qui se tiendra à Rimouski. Les thèmes abordés porteront essentiellement sur les enjeux d’affaires soulevés par les participantes, en plus des aspects relatifs au développement personnel des cheffes et au leadership féminin. De plus, les participantes auront accès à des consultations personnalisées avec les spécialistes des Cellules Femmessor.

Ces cellules seront implantées progressivement dans les 17 régions administratives du Québec au courant de l’année 2019. Des frais d’inscription annuels sont à prévoir. Pour plus d’information, visitez femmessor.com ou communiquez avec Femmessor au 1 844 523-7767 ou par courriel à [email protected]