Inauguration des nouveaux bureaux de la Coop Agriscar à Trois-Pistoles

Il y avait fête, ce vendredi 18 janvier, à Trois-Pistoles, alors que la Coopérative agricole Agriscar a officiellement inauguré ses nouveaux locaux à l'intersection de la rue Jean-Rioux et de la route 132. Un projet d'envergure qui a représenté un investissement de 2 millions de dollars.

D'une superficie de 8 100 pieds carrés au rez-de-chaussée et de 3000 pieds carrés au 2e étage, le bâtiment abrite ainsi non seulement le centre administratif de la Coop (qui se trouvait auparavant au 25, rue Pelletier), mais aussi une station d'essence Shell et un dépanneur Super Soir. Horizons chasse et pêche inc. et la Banque Nationale occupent également des espaces locatifs.

«C'est la réalisation d'un travail soutenu depuis 2016. Le site est multifonctionnel et c'est ce qu'on recherchait», a partagé le directeur général de la Coopérative Agriscar, Marco Dumais.

«Nous sommes d'autant plus fiers que ce projet a été réalisé en collaboration avec des gens des Basques. La Coopérative Agriscar est une coopérative de région et nous réussissons grâce aux gens d'ici. C'est vraiment une fierté d'avoir travaillé ce projet avec eux.»

Notons que la station-service propose également une borne électrique à recharge rapide. Un investissement qui allait aussi de soi, puisque la Coop a fait récemment l'acquisition d'un VUS hybride pour ses représentants. «La coopérative tient à conserver son environnement», a complété M. Dumais.

PORTE D'ENTRÉE

Situé aux feux de circulation, à l'intersection de la rue Jean-Rioux et de la route 132, le tout nouvel édifice vient aujourd'hui ajouter une touche de modernité à l'entrée sud de la ville de Trois-Pistoles. Évidemment, la construction de cet édifice est également un premier vers la réalisation d'un projet touristique important dans ce secteur, soit la construction d'un complexe hôtelier et d'un centre de congrès.

«Nous sommes actifs depuis le début de ce projet et nous travaillons en synergie avec les autres partenaires. Évidemment, nous souhaitons voir sa continuité. C'est un ensemble qui va créer de la fierté dans Les Basques», a souligné Marco Dumais.

La Coopérative Agriscar est une entreprise de plus de 22 M$ d'actifs et elle présente un chiffre d'affaires de 44 M$. Elle est active partout au KRTB.