De nouveaux entrepreneurs à l’honneur au diner du CDE

Le Centre des dirigeants d’entreprise (CDE) de la région de Rivière-du-Loup tenait son tout premier diner-conférence de 2019 le 17 janvier à l’Hôtel Universel. Les invités ont pu découvrir pour l’occasion six nouveaux entrepreneurs, soit Vanessa Element d’Element RH, Raphaëlle Côté de Coco Latté et Kathy Rioux, Martin Gagnon et Mathieu Lemieux de NORVA Véhicule d'aventure.

Ils ont abordé le chemin qui les a menés vers le démarrage de leur entreprise. Tous avaient un point commun, ils rêvaient de devenir un jour des entrepreneurs. La première à prendre la parole était Vanessa Element d’Element RH. Cette native de Matane habite Rivière-du-Loup depuis la fin 2011. Elle vient d’une famille de femmes entrepreneures. Sa grand-mère a foncé plusieurs magasins de prêt-à-porter pour femmes dans les années 70, que sa mère a racheté par la suite. En grandissant, elle a donc gardé en tête la possibilité de devenir entrepreneure. «Chez Element RH, on se spécialise en recrutement et on offre des services conseils en ressources humaines. Nous avons plus de 450 candidats dans nos banques de candidatures. On offre aux clients une solution pour leur recrutement de personnel», explique Vanessa Element. Element RH propose également des services de marketing pour proposer aux entreprises des stratégies de recrutement et de marketing adaptées à leur contexte respectif, ainsi que de l'accompagnement dans la recherche de candidats.

COCO LATTÉ

Raphaëlle Côté-Dumas a démarré son entreprise Coco Latté, un café familial, récréatif et créatif qui a ouvert ses portes en aout dernier. On y retrouve des jeux de société, des aires de jeux calmes, une zone poupon et un côté sandwicherie et du café d’un torréfacteur de Montréal. Coco Latté offre également des causeries, des ateliers éducatifs, de la peinture sur céramique et des cafés-rencontres pour les parents. Elle offre également la possibilité d’accueillir des fêtes anniversaires. Après 10 ans passés au CPE des Jardins-Jolis comme éducatrice à la petite enfance, elle a pris la décision de se lancer en affaires. «J’avais besoin d’aller voir plus loin. J’ai toujours su que j’allais développer quelque chose d’autre. Je ne voyais pas beaucoup d’avancement dans mon domaine (…) Avec toutes les coupures du gouvernement Couillard, j’ai été mise au pied du mur et j’ai pensé à un plan B», explique-t-elle. Une expérience d’auto-construction de sa résidence avec son conjoint en 2011 lui a donné la confiance nécessaire pour se lancer dans un projet d’affaires à son image, après avoir suivi une formation de lancement d’entreprise.

NORVA VÉHICULE D’AVENTURE

Cette entreprise fondée il y a un an par Kathy Rioux, Martin Gagnon et Mathieu Lemieux se spécialise dans la conversion personnalisée de la fourgonnette Mercedes Sprinter en véhicule d’aventure. Au Canada, il s’agit de la quatrième entreprise à œuvrer dans ce secteur. L’intérieur est fabriqué en fonction de la passion sportive ou de l’utilisation qu’en fera son client, pour obtenir les mêmes commodités qu’à la maison. L’idée a germé lorsqu’ils ont eu une demande de modification de véhicule. «Si le marché ne correspondait pas à nos besoins, on s’est dit que nous n’étions pas les seuls et que d’autres personnes voudraient avoir un véhicule sur mesure adapté à leurs besoins», explique Kathy Rioux, copropriétaire de NORVA Véhicule d’aventure.