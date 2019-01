Le Parc du Mont-Citadelle est à vendre pour 2,6 M$

Le centre de villégiature quatre saisons du Parc du Mont-Citadelle, situé à Saint-Honoré-de-Témiscouata, a été mis en vente par l’entremise du promoteur immobilier Sotheby’s pour la somme de 2,6 M$. Il est la propriété de l’entreprise Gestion G3L Inc. depuis avril 2013.

Le Parc Aventure Mont-Citadelle, qui proposait diverses activités telles qu’une tyrolienne, une piste de dévalkart, des sentiers de randonnée pédestre et un port de bateaux miniatures avait déclaré faillite en 2012, après un an à essayer de trouver des solutions pour son financement.

Depuis, son secteur principal d’activités est un service de restauration et il offre également divers emplacements de camping, des chalets et des yourtes. Il accueille de nombreux quadistes et motoneigistes pendant la saison hivernale. L'entreprise poursuit ses opérations en attendant un potentiel investisseur. Une vidéo a d’ailleurs été mise en ligne par Sotheby's afin de vanter les divers attraits du Parc du Mont-Citadelle.

Alors que la population de la région avait les yeux rivés sur cet important projet de développement touristique en 2011, le comité des fournisseurs créanciers comptait 70 entreprises, auxquelles la Corporation du Parc Aventure Mont-Citadelle devait 5 M$. Un dépassement des couts de 2 M$ a fait passer l’investissement total de ce projet à 13,4 M$. Le gouvernement du Québec avait accordé une aide financière de près de 8 M$, dont 2,1 M$ n’ont pas été versés, et le parc devait financer une somme de près de 4 M$. Il a finalement été forcé de déclarer faillite.

Le bâtiment principal, un pavillon multiservices, a été construit au cout de 3 M$. Il peut accueillir un bar-bistro, un restaurant, une cafétéria, trois terrasses, dont une sur le toit, un magasin, deux salles de réunion et une verrière.