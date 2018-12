Le casse-croute et bar laitier Le Hublot de Rivière-du-Loup change de mains

Stratégiquement situé tout près de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon dans le secteur de la pointe de Rivière-du-Loup, le casse-croute et bar laitier Le Hublot a été vendu le 20 décembre à un groupe de quatre entrepreneurs louperivois formé d’Éric Fraser, de Richard Fraser, de Kathie Lalonde et d’Alex Pomerleau.

Richard Fraser, aussi copropriétaire du restaurant Le Saint-Patrice avait les yeux rivés sur cet emplacement commercial depuis quelque temps déjà. «C’est un gros défi et une belle opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Ce milieu est voué à fleurir», explique M. Fraser.

Le Hublot changera de nom prochainement, en plus de voir son menu actualisé et mis au gout du jour. Les entrepreneurs souhaitent conserver le créneau de comptoir glacé, et établir un partenariat avec les produits offerts au St-Patrice. Éric Fraser ajoute que l’offre de service prendra une tangente un peu plus santé. «On se garde un an pour apporter nos modifications. Notre équipe compte des forces dans tous les domaines. Richard et Kathie s’occuperont plus du volet restaurant, Alex, du marketing et du web, et moi je ferai de la gestion. Le projet de Carrefour maritime était un gros plus pour nous», explique Éric Fraser.

L’établissement de restauration Le Hublot, situé au 212, rue Mackay était la propriété de Dany Plourde, avant d’être vendu à ces quatre entrepreneurs. Elle a été mise en vente par Century 21 le 18 octobre 2018. Les acquéreurs entendent y faire quelques investissements pour la revamper et améliorer son offre de services. L’acquisition d’un permis d’alcool pour aller de pair avec la terrasse fait aussi partie des projets de développement.