Nouvel actionnaire dans Spécialités Électriques

L’entreprise Les Électriciens Desjardins a annoncé avoir fait l’acquisition d’une participation dans Spécialités Électriques de Rivière-du-Loup par l’achat des actions de Gilbert Pelletier.

Sébastien Pelletier demeure en poste comme président directeur-général ainsi que toute l’équipe.

Par cette acquisition, la synergie des deux entreprises qui sont leaders chacune dans leur domaine respectif dans la grande région de l’Est du Québec et le Nord du Nouveau-Brunswick, bénéficiera à tous leurs clients présents et futurs par une offre de services encore plus complète et d’une très grande qualité dans les domaines tels que génératrices et solaire.

Normalement dans les prochaines années, cela permettra de générer des emplois dans la région.