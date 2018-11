Annie Bélanger de Les Produits Koohoony enlève les grands honneurs au 43e Gala des Prestiges

Le 10 novembre dernier à l’Hôtel Universel, le Prestige Alfred-Fortin de l’Entreprise de l’année a été remis par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup à Annie Bélanger pour son entreprise Les Produits Koohoony. Quelques instants auparavant, la jeune femme d’affaires avait obtenu le prix dans la catégorie Travailleur autonome du 43e Gala des Prestiges.

De son propre aveu, Mme Bélanger ne s’attendait pas à recevoir le plus important Prestige de la soirée. «Merci, je ne l’avais pas vu venir», a-t-elle lancé devant l’assistance à propos de cette très belle reconnaissance. Le Prestige Alfred-Fortin de l’Entreprise de l’année a d’ailleurs été déterminé par le vote des participants pendant la soirée parmi tous les gagnants des catégories régulières.

La première fois qu’elle est montée sur la tribune pour recevoir le prix dans la catégorie Travailleur autonome, la gagnante a remercié toutes les personnes qui l’ont appuyée dans son projet d’entreprise. «Merci, c’est pas suffisant pour dire comment je suis reconnaissante. Merci à mes clients, merci à tous ceux qui distribuent mes produits, merci à mon chum et à mes parents qui m’ont poussée à oser», a indiqué Annie Bélanger. Les Produits Koohoony, ce sont des produits naturels pour le corps et la maison.

PRESTIGE HOMMAGE

Un autre moment fort de la soirée fut la présentation du Prestige Hommage décerné à Gilles Lortie de l’Hôtel Universel. Sa fille Joanna a d’abord dressé un portrait de M. Lortie. «Je pourrais faire l’éloge des réalisations de mon père, il n’y aurait pas assez du gala. À 74 ans, il est pas mal dur à suivre, croyez moi, c’est un performant dans la vie. (…) Le mot retraite ne fait pas partie de son vocabulaire, je me considère chanceuse, il est le mentor le plus exceptionnel», a indiqué Mme Lortie.

«Merci évidemment. Je suis arrivé à Rivière-du-Loup il y a pas mal d’années. Oui je suis passionné des entreprises, je me lève le matin et j’ai hâte d’arriver ici. (…) On a un bel hôtel qui met en valeur Rivière-du-Loup, tant mieux si je peux aider notre ville performante. À Rivière-du-Loup, on est un milieu qui travaille ensemble, c’est fantastique. Merci, on va continuer!», a commenté Gilles Lortie.

AUTRES LAURÉATS

Les autres lauréats des Prestiges 2018 sont : Développement durable - Rôtisserie St-Hubert; Commerce - Caravane 185; Entreprise exportatrice - Industries Rototeck Inc.; Restauration, hôtellerie, tourisme - Les Restaurants Dubillard; Innovation - L’atelier de la Moustache; Entreprise manufacturière, de production, de transformation - Les Viandes du Breton; Relève / Transfert - Pomerleau Les Bateaux Inc.; Entreprise de services - Les Électriciens Desjardins; Prestige Grande Distinction Desjardins - Tourisme Rivière-du-Loup pour la campagne «Embarque mon loup»; Prestige Personnalité de l’année - Patrick Couturier de Pat BBQ.

Cette année, les entreprises étaient invitées à déposer leur candidature dans l’une des 9 catégories régulières. Le choix des lauréats a été déterminé par un jury lors d’entrevues individuelles avec chacun des finalistes. Pour le choix de la Personnalité de l’année, les membres de la Chambre de commerce ont été appelés à voter, dans les semaines précédant le Gala, parmi les douze personnalités du mois de la dernière année.

FRISSONS, REMOUS ET ÉNERGIE

Le 43e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup s’est déroulé sous le thème de l’eau, à travers ses trois phases qui sont la glace, l’eau et la vapeur. «Le Gala des Prestiges est l’occasion annuelle par excellence pour la communauté entrepreneuriale de se réunir afin de célébrer ses bons coups» déclarait Frédérique Guignard, présidente de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup lors de son allocution d’ouverture. À cela, elle a ajouté «Ici, il n’y a pas que le coucher de soleil et le fleuve, il y a nous, les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, avec toutes les ressources à notre portée. Ce soir, nous célébrons nos petites et grandes victoires.»

Cette année, l’animation a été confiée à une équipe d’animateurs locaux composée de Carol-Ann Dionne, Kevin Laquerre et Réjean Boudreau. Ils ont été dirigés par Alex Ann Villeneuve Simard. La Chambre de commerce souhaite remercier ses nombreux partenaires, sans qui la tenue de ce Gala aurait été impossible.