La MRC de Témiscouata investit 4 M$

La MRC de Témiscouata a investi près de 2 millions $ en développement socioéconomique et plus de 2 millions $ en revenus éoliens ont été versé aux municipalités.

Suite au dépôt de son bilan des activités au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la MRC de Témiscouata a dressé les grandes lignes de ses interventions et des investissements effectués en développement socioéconomique au cours de la période s’étalant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Par son service de développement, la MRC a traité 134 demandes d’entreprises et d’organismes. Près de 1 816 000 $ ont été accordés par le biais de ses divers fonds, que ce soit le fonds de développement des territoires (FDT), le fonds local d’investissement (FLI) et le fonds de développement éolien. Ces contributions constituent des leviers financiers, générant des investissements totaux de plus de 23 M$ et permettant de créer, maintenir ou consolider 79 emplois. «Nous sommes fiers d’appuyer nos entreprises et nos organismes dans leurs divers projets, tant par un soutien financier que par l’aide technique offerte par nos conseillers» souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous constatons que notre milieu est proactif. L’apport de tous est essentiel au développement et au rayonnement de notre région.»

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN

Plus spécifiquement, près de 523 000 $ proviennent du fonds de développement éolien. Ce fonds régional a été créé par les élus en 2014 dans le but de soutenir des projets structurants pour le milieu. En voici quelques exemples : Centre d’études collégiales du Témiscouata; projet d’agrandissement de l’entreprise S.M.R inc.; aménagements de sentiers pour le Club Trans-Témis (Auclair et Pohénégamook); modernisation de production pour le Domaine Acer; mission exploratoire en Europe sur la transformation du bois; la Traverse du Lac Témiscouata; sondage pour les services Internet haute-vitesse sur le territoire; développement de la plage et du camping de la Tête du lac Pohénégamook; système de réservation et jeu gonflable de la plage de Pohénégamook (Pohénégamook santé plein air 2.0); soutien au Réseau forêt-bois-matériaux; campagne marketing touristique à l’échelle provinciale; bornes de recharges électriques (Rivière-Bleue, Lac-des-Aigles, Dégelis, Squatec, Pohénégamook); mise à jour du plan de développement de la zone agricole; soutien au tournoi des 50 ans et plus Acadie-Québec; étude portant sur la couverture cellulaire au Témiscouata; sondage portant sur la couverture Internet au Témiscouata; téléphonie Wi-Fi dans les périmètres urbains; promotion conjointe des journées portes ouvertes 2017 du Parc national du lac Témiscouata; etc.

«Nous sommes très privilégiés au Témiscouata de pouvoir compter sur ce précieux levier financier qu’est le fonds éolien» mentionne Guylaine Sirois. «Il nous permet d’initier et d’appuyer des projets qui ont des retombées majeures pour l’essor socioéconomique du Témiscouata et pour la qualité de vie de notre population.»

DE L’ARGENT POUR LES MUNICIPALITÉS

Selon une décision prise par les élus, une part importante des profits générés par les parcs éoliens communautaires est redistribuée aux municipalités en fonction d’un calcul tenant compte de leur population et de la richesse foncière uniformisée. Ces nouveaux revenus leur permettent de soutenir les projets que chacune priorise dans son milieu.

Au cours de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, voici les autres sommes versées aux municipalités: 1 865 858 $ provenant du Parc éolien Témiscouata 1, détenu en partenariat par Boralex et par la MRC. Depuis leur mise en service en décembre 2014, un cumulatif de 5 741 356 $ a été remis directement aux municipalités, sans compter les sommes versées par le Service de développement pour divers projets.

La mise en service du Parc éolien Ronceveau dans la MRC d’Avignon a rapporté 213 250 $ aux municipalités du Témiscouata en 2017. Il est issu d’un partenariat entre Invenergy Wind, la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent (RIEBSL) et la Régie intermunicipale de l’Énergie – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RIEGÎM). D’autres montants ont été versés depuis la fin mars.