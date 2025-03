Maxime Blanchette-Joncas veut changer le nom de la circonscription

Le redécoupage de la carte électorale dans l’Est du Québec crée de la confusion, selon le candidat du Bloc québécois dans la nouvelle circonscription de Rimouski-La Matapédia, Maxime Blanchette-Joncas. En plus de perdre une voix politique sur la scène fédérale, plusieurs citoyens ont vu le nom de leur MRC disparaître de leur bulletin de vote.

Accompagné d’une dizaine d’élus des Basques et de Rimouski-Neigette à Trois-Pistoles qui s’étaient déplacés à Trois-Pistoles le 27 mars, le candidat bloquiste Maxime Blanchette-Joncas s’est engagé, s'il est élu, à déposer un projet de loi afin de modifier le nom de la circonscription afin qu’il soit plus représentatif de l’identité des MRC. Afin que tous les territoires soient nommés, il propose l’appellation suivante : Rimouski-Neigette-Mitis-Matapédia-Les Basques.

«Du jour au lendemain, on nous enlève un territoire et en plus on nous efface le nom. Pour moi c’est inacceptable et je veux mener ce combat-là. Au-delà d’une simple peccadille administrative, c’est la question de la fierté de notre territoire, de notre identité et de notre sentiment d’appartenance», explique le candidat pour le Bloc québécois.

Maxime Blanchette-Joncas est député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques depuis 2019. Avec le redécoupage électoral pour les élections de 2025, sa circonscription est passée de 39 à 55 municipalités. Le changement du nom peut sembler technique et administratif, mais dans les communautés, c’est loin d’être un détail, souligne Maxime Blanchette-Joncas. Il rapporte la confusion et la frustration de la population.

«Pour des communautés qui sont fières de leur histoire, de leur culture et de leurs racines, cette disparition n’est pas qu’un détail administratif. C’est un véritable effacement symbolique, une déconnexion», ajoute le candidat du Bloc.

Fait à noter, il pourrait représenter le village de Saint-Guy (MRC des Basques), même s’il a récemment fusionné avec l’entité de Lac-des-Aigles (MRC de Témiscouata), qui se situe dans la circonscription voisine au fédéral.

Le candidat bloquiste affirme avoir eu des pourparlers avec les quatre préfectures du territoire, qui ont appuyé sa démarche. Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, déplore qu’on enlève de la saveur et de la couleur à la circonscription en inscrivant «Rimouski-La Matapédia» sur les affiches électorales, sans mentionner Les Basques. «Quand tu es un citoyen des Basques et que tu n’es pas très sensibilisé à la politique, tu te dis ‘’je suis où là-dedans?’’ Ils ont l’impression de ne plus avoir de comté et de député», souligne M. Denis. Pour ce dernier, la demande de Maxime Blanchette-Joncas dépasse la partisanerie politique et il appuie ainsi cette démarche. Le candidat du Bloc québécois présente son parti comme un «rempart pour protéger les intérêts économiques de nos régions.»

Pour ce point de presse, Maxime Blanchette-Joncas, candidat dans Rimouski-La Matapédia, était accompagné par Bertin Denis (MRC des Basques), Philippe Guilbert (Trois-Pistoles), Denis Marcoux (Saint-Simon-de-Rimouski), Gisèle Saindon (Saint-Éloi), Roger Martin (Saint-Mathieu-de-Rioux), Jean-Claude Malenfant (Saint-Jean-de-Dieu), Gabriel Belzile (Saint-Clément), Langis Proulx (Esprit-Saint), Lise Bérubé (Trinité-des-Monts) et Stéphane Rioux (Saint-Jean-de-Dieu).