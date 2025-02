Fermeture de la route 132 et de l’autoroute 85 

Les mauvaises conditions routières ont forcé le ministère des Transports du Québec a fermer la route 132, entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges, ainsi que les sections de l’autoroute 85 et de la route 185 qui séparent Rivière-du-Loup et la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

La route 132 a été fermée à la circulation peu avant 9 h, dans les deux directions. Quelques minutes plus tard, c’était au tour des sections de l’autoroute 85 et de la route 185 de ne plus être accessibles aux automobilistes, tant en direction sud que nord.

La durée des fermetures est indéterminée pour le moment.

D'autres détails suivront...