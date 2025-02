Paméla Bérubé nommé présidente d’honneur de la 27e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de Rivière-du-Loup

L’organisation du Défi OSEntreprendre de la MRC de Rivière-du-Loup annonce que l’entrepreneure Pamela Bérubé a accepté le mandat de présidence d’honneur de la 27e édition du Défi OSEntreprendre pour l’échelon local.

«En tant que présidente d’honneur du Défi OSEntreprendre pour la MRC de Rivière-du-Loup, je suis fière de soutenir ces entrepreneurs d’ici qui osent créer l’avenir», souligne la femme d’affaires louperivoise qui a été lauréate d’un prix régional en 2017 pour l’une de ses entreprises et d’un prix local en 2018 pour une autre.

«Derrière chaque projet entrepreneurial, il y a une histoire de courage, de résilience et de passion. Se lancer en affaires, c’est cette incroyable capacité à voir une opportunité là où d’autres voient un obstacle, à innover, à s’adapter et à persévérer malgré l’incertitude. Les jeunes entreprises ont un rôle clé dans notre économie et dans le dynamisme de nos régions», croit Mme Bérubé

Le CLD de la région de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup sont heureux d’accueillir une personne qui inspire le désir d’entreprendre et valorise l’identité et le dynamisme de la région à la présidence d’honneur.

Les entrepreneurs sont invités à s’inscrire au Défi OSEntreprendre d’ici le 11 mars, 16 h. Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de remise des prix couronnera les lauréats à l’échelon local le jeudi 27 mars.