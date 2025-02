Les Fusiliers du St-Laurent tiendront un exercice à Saint-Narcisse-de-Rimouski

Le régiment Les Fusiliers du St-Laurent tiendra son exercice annuel Tour Polaire, à Saint-Narcisse-de-Rimouski, du 7 au 9 février 2025, dans le but d’entraîner ses membres aux opérations par temps froid.

Cet exercice vise à entraîner les militaires aux techniques d’opération par temps froids dans le cadre d’un scénario tactique évolutif complet. La population pourrait observer des déplacements de véhicules militaires dans la région (motoneiges, camionnettes et voitures). Les 45 membres qui participeront à l’exercice seront en tenue militaire et porteront les armes de service. Aucune munition ni explosifs ne seront utilisés.

Toutes les mesures d’atténuation ont été prises pour minimiser les impacts sur la population et l’environnement et afin d’assurer que l’entraînement soit tenu dans un cadre sécuritaire. Les Fusiliers tiennent également à informer la population qu’il est possible que des hélicoptères de type Griffon soient utilisés lors de l’exercice pour l’insertion et l’exfiltration des troupes.

La présence des appareils se décidera quelques heures avant l’exercice en fonction des conditions météorologiques et des contraintes opérationnelles.

Les Fusiliers du St-Laurent est l’un des plus vieux régiments d’infanterie au Canada. Ses membres sont des militaires qui s’entraînent principalement à temps partiel. Ce sont pour la plupart des étudiants et des travailleurs civils. Depuis sa fondation en 1869, le régiment a participé aux deux grandes guerres mondiales, à différentes opérations de maintien de la paix avec les Nations Unies et a fourni de l’aide aux autorités civiles lors d’opérations telles que la crise du verglas. Le Régiment compte aujourd’hui plus de 200 membres répartis dans trois compagnies situées dans les villes de Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane.