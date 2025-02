Collision mortelle à L’Isle-Verte

Une femme âgée dans la vingtaine a perdu la vie sur la route 132 à L’Isle-Verte à la suite d’une violente collision frontale impliquant une camionnette et une voiture survenue le 31 janvier vers 16 h 15. Le conducteur du camion a été arrêté pour conduites avec les facultés affaiblies.

Pour des raisons encore inconnues, l’homme au volant du camion a dévié de sa voie, avant de frapper l’automobile qui arrivait en sens inverse. Le conducteur a subi des blessures importantes qui ne mettent pas sa vie en danger. La passagère a subi des blessures mineures.

Au moins une personne, prenait place dans le second véhicule, selon la SQ. «La conductrice du véhicule a été transportée au centre hospitalier où son décès a été constaté plus tard en soirée», rapporte la porte-parole de la SQ, Laurie Avoine. La présence d’autres occupants à bord n’a pas encore été précisée.

Selon nos informations, une auto-patrouille a escorté l'une des ambulances jusqu'à l'hôpital. La SQ a confirmé que le conducteur du camion a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Un échantillon sanguin a été prélevé. «Le suspect pourrait éventuellement faire face à des accusations de conduites avec les facultés causant la mort ou de conduite dangereuse causant la mort», ajoute l’agente Avoine.

Un reconstitutionniste en enquête collision a été dépêché sur place afin d’analyser la scène et de déterminer les causes et circonstances de la collision frontale. Un coroner s’est aussi rendu sur les lieux

La route 132 a été fermée à la circulation entre les routes de la Station et Drapeau pendant l’intervention des nombreux services d’urgence. La voie a été rouverte à la circulation vers 2 h du matin le 1er février.