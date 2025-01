Un nouvel outil web gratuit pour les employeurs du Témiscouata

La MRC de Kamouraska annonce la mise en ligne du tout nouveau Bottin des entreprises sur son site Internet. Cette initiative a été créée pour aider les employeurs de la région à accroître leur visibilité et à faciliter le recrutement de talents.

Dès aujourd'hui, tous les employeurs du Kamouraska, peuvent se rendre sur le site lekamouraska.com, dans la section «Connecte-toi» pour s'inscrire gratuitement et créer une fiche entreprise personnalisée. Leur fiche apparaitra ensuite dans le bottin des entreprises, dans la section «Trouve ton emploi». Cette fiche permet aux employeurs de mettre en avant des photos et des informations clés, telles que leurs dernières réalisations, leurs projets en cours, ainsi que les avantages sociaux qu'ils offrent, permettant ainsi aux chercheurs d'emploi un aperçu complet et attractif des entreprises locales.

Le bottin facilite la mise en relation entre employeurs et chercheurs d’emploi. Il permet non seulement aux chercheurs d’emploi de repérer facilement les entreprises qui recrutent, mais aussi aux personnes intéressées par un déménagement dans la région de découvrir la diversité des employeurs et des opportunités de carrière. De plus, il permet aux chercheurs d'emploi de soumettre des candidatures spontanées à leurs entreprises préférées, même lorsqu'aucun poste ouvert n'est affiché.

«Le Bottin des entreprises fait partie des nombreuses initiatives de la MRC de Kamouraska pour renforcer l’attractivité de la région et favoriser le recrutement. J’invite les entreprises à s’y inscrire en grand nombre», mentionne le préfet élu, Sylvain Roy. Il servira aussi lors des salons de l’emploi pour faire la promotion du territoire, de ses emplois et de ses ressources en accompagnement. Rappelons que le nouveau site internet lekamouraska.com a été soutenu financièrement par le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins.

AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS DU KAMOURASKA

Une visibilité gratuite : les employeurs bénéficient d'une présence sur une plateforme conviviale dédiée exclusivement au recrutement dans la région du Kamouraska.

Une augmentation des candidatures : il devient plus facile pour les chercheurs d'emploi de trouver les entreprises qui embauchent, ce qui augmente les chances de recevoir des candidatures ciblées.

Un accompagnement personnalisé : les employeurs peuvent recevoir de l’aide pour créer leur compte et compléter leur fiche entreprise en contactant Claudel Morin, agente en attractivité et recrutement à la MRC de Kamouraska, à l'adresse [email protected].