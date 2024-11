Fermeture du point de service de Saint-Pascal

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce que le point de service de Saint-Pascal, situé au 215, rue Rochette, sera fermé définitivement le 11 décembre 2024. La SAAQ a pris la décision de mettre fin aux activités du mandataire en raison de la baisse d'achalandage observée depuis 2017, c'est-à-dire une diminution de 36 % des transactions.

Cette fermeture tient compte à la fois des changements d'habitude de la population et de la décroissance de la demande des services en personne. Cette consolidation des services permettra d'améliorer la rentabilité des mandataires situés à proximité, tout en maintenant une couverture de service optimale. Les opérations du point de service de Saint-Pascal représentent moins de 5 % des transactions de la région. La SAAQ s'est engagée auprès de la municipalité à l'accompagner dans cette transition.

La SAAQ encourage la clientèle à effectuer ses transactions en ligne dans SAAQclic ou à prendre rendez-vous en ligne (Prendre un rendez-vous ‒SAAQ au gouv.qc.ca) avant de se déplacer dans l'un ou l'autre des points de service suivants à compter du 12 décembre. À la Ville de La Pocatière au 412, 9e Rue ou à Rivière-du-Loup au centre de services situé au 2-B, rue Roland-Roussel.

Par voie de communiqué, la Ville de Saint-Pascal a déploré la fin du contrat de mandataire permis et immatriculation avec la SAAQ, qui a décidé de ne pas le renouveler.

«La Ville est profondément déçue par l’annonce. Cette décision est regrettable pour les citoyens, notamment dans le contexte actuel des services de SAAQclic et de la réduction généralisée des services à la population par le gouvernement du Québec. Les citoyens méritent un accès facile et local aux services de permis et d'immatriculation. La Ville a tenté de négocier avec la SAAQ depuis l'automne pour trouver des alternatives, mais malheureusement, les efforts n'ont pas abouti», s’est exprimé la mairesse, Solange Morneau.