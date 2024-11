La Fondation Annette Cimon Lebel reçoit le Prix Dr Georges Levesque 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) déploie un nouvel outil de sensibilisation sur les changements climatiques : La Fresque du cl!mat. Ce jeu collaboratif et scientifique s’inscrit dans une volonté de diffuser et de vulgariser les causes et impacts des changements climatiques auprès des Québécois, tout en les aidant à identifier les ...