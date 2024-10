Fraude à Saint-Simon : l’ancienne directrice générale plaide non coupable 

L’ex-directrice générale de Saint-Simon-de-Rimouski, accusée d’avoir fraudé la Municipalité entre 2021 et 2022, a comparu au palais de justice de Rimouski ce lundi 21 octobre. Fanny Beaulieu St-Laurent a plaidé non coupable, tout comme ses présumés complices Martin Gosselin et Odette Beaulieu.

C’était une première comparution pour les trois personnes impliquées dans cette affaire, depuis le dépôt des accusations par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) au début septembre.

Mme Beaulieu St-Laurent, qui était alors représentée par son avocat, fait face à six chefs d’accusation : fraude de plus de 5000 $, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’une carte de crédit, abus de confiance de la part d’un fonctionnaire, possession de biens criminellement obtenus, ainsi que recel de biens et d’argent criminellement obtenus.

En ce qui concerne Odette Beaulieu et Maxim Gosselin, les deux autres personnes arrêtées en lien avec le détournement de fonds, ils font face aux chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $, recel de biens et d’argent criminellement obtenus et de blanchiment d’argent ou de biens criminellement obtenus.

Rappelons que l’enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), le corps de police spécialisé de l’UPAC, tend à démontrer qu’entre le 12 août 2021 et le 30 juin 2023, alors qu’elle agissait à titre de directrice générale, Fanny Beaulieu St-Laurent aurait frustré la municipalité d’importantes sommes d’argent et les aurait recyclées avec la complicité de sa mère et de M. Gosselin.

L’ampleur de la fraude avait été rendue publique en mars 2023. Le maire Denis Marcoux avait confirmé que l’UPAC était sur le coup. L’enquête s’est effectuée sur plusieurs mois jusqu’au dépôt d’un rapport.

La Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski estime que plus de 305 000 $ ont disparu de ses coffres entre 2021 et en 2022. Aujourd’hui, le dossier ayant évolué, la facture globale se rapprocherait de 400 000 $, incluant les frais d’avocats et de spécialistes qui ont été impliqués jusqu’ici.

Le 21 octobre, seule Odette Beaulieu a comparu en personne au palais de justice. Les trois accusés doivent être de retour en cour le 27 janvier.