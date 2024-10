Prévention incendie : «Le premier responsable, c’est toi!»

Deux couples de Québécois-Africains, Mélanie Emond et Papa Noel Sow ainsi que Claude Ouellet et Augustine Thérèse Benoa ont créé l’Association d’amitié et d’action interculturelle du Bas-Saint-Laurent afin de donner une autre image de l’immigration à la population. Par la mise sur pied de cette organisation, ils désirent créer un pont entre les ...