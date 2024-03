11 658 $ amassés pour les étudiants du Centre d’études collégiales du Témiscouata

Le mardi 26 mars s’est tenue la première activité de financement au profit de la Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata (CECT), l’un des trois campus du Cégep de La Pocatière.

L’événement a permis d’amasser la somme de 11 658 $, qui permettra à la Fondation de remettre plusieurs bourses aux étudiants du CECT et ainsi de les soutenir dans leur parcours collégial.

Nommée «Témiscouata bercé par le vin», cette soirée a été un franc succès. Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel lancé par la Fondation et participé à cet événement haut en saveurs. Ils ont pu déguster de nombreux vins et autres produits alcoolisés en provenance tant de producteurs régionaux, comme Domaine Acer ou la microbrasserie Madawaska, que de producteurs venus de beaucoup plus loin, comme les Domaines Bonfils, de France. Les détenteurs de billets VIP ont d’ailleurs pu assister à une conférence animée par Alexandre Bonfils portant notamment sur les vins du Languedoc-Roussillon.

«Nous sommes très heureux de l’engouement suscité par cette première édition de l’activité, tant en termes de participation des Témiscoutains à la soirée que de la mobilisation des commanditaires locaux. Cela témoigne de la volonté des acteurs du milieu de soutenir la Fondation et, plus globalement, le CECT qui rend accessible les études collégiales à nos jeunes, ici, dans notre région», souligne Gaétan Ouellet, président du conseil d’administration de la Fondation du CECT.

La Fondation remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu cette activité possible, dont les acquéreurs de billets, les exposants, les commanditaires, les membres du personnel et les étudiants.

Rappelons que le CECT offre, depuis la rentrée scolaire 2017, l’accès aux études collégiales aux jeunes du Témiscouata, en particulier avec son programme phare, Techniques d’éducation spécialisée.