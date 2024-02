Près de 90 nouveaux logements sociaux et abordables seront construits à Rivière-du-Loup

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, au nom de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a annoncé l’octroi de 13,4 M$ des gouvernements fédéral et provincial pour la construction de 87 logements sociaux et abordables à Rivière-du-Loup ce 19 février.

Le projet du Complexe Fraser, totalisant 78 logements abordables à l’entrée ouest de la ville, présenté en septembre 2023 par C4 Immobilier, verra donc le jour dans les prochains mois. Deux immeubles de trois et quatre étages seront construits pour aider des familles ou des personnes seules. Les entrepreneurs Guillaume Lavoie et Stéphane Chouinard espèrent accueillir les premiers habitants en 2025.

«On entend tous les jours qu’il manque de logement. Qu’est-ce qu’on peut faire pour changer ça? Quelle est la petite différence qu’on peut faire comme entrepreneur, comme être humain, comme citoyen? Je pense qu’on a visé juste avec ce projet-là», a partagé M. Lavoie.

Les partenaires de C4 Immobilier retourneront bientôt à la table à dessin afin de finaliser l’échéancier, mais aussi le montage financier du projet. Ce dernier pourrait tourner autour des 20 M$.

Les contributions gouvernementales arrivent donc à point nommé pour la concrétisation de ce projet. Le montant octroyé provient du Fonds pour accélérer la construction de logements grâce à l’Entente Canada-Québec.

La Ville de Rivière-du-Loup a aussi soutenu les entrepreneurs en leur offrant un terrain d’une valeur de 956 000 $. Au total, elle participera à 20 % du projet, soit aux alentours de 5 M$. Un crédit de taxes sera alloué pour concrétiser cette aide.

«On déposait avec le sentiment du devoir accompli, mais ça reste qu’il y a tellement de demandes qui ont été faites partout au Québec. Donc on est bien contents que ça tombe [de notre côté], c’est une très bonne nouvelle pour la région, je pense qu’on en a besoin», a conclu M. Lavoie.

MAISON L’AUTNID

La Société d’Habitation du Québec (SHQ) a aussi autorisé la reconversion de presbytère Saint-François-Xavier en logements par la Maison L’autnid. Huit chambres pour résidents permanents atteints d’autisme et une de répit seront aménagées.

Le projet constitue un investissement de 5,4 M$. Le gouvernement du Canada contribue à la hauteur de 2,9 M$ et le gouvernement du Québec octroie 2 M$, dont près de 1,2 M$ proviennent de la SHQ. Le prêt de l’organisme est aussi garanti.

Les travaux ont débuté le 5 février. «Quand [ils] vont être terminés, on va rapatrier nos services dans le presbytère aussi», a indiqué la présidente de L’autnid, Isabelle Marquis.

Elle se réjouit d’enfin pouvoir partager la nouvelle à tous. Si tout se déroule comme prévu, l’organisme devrait recevoir les clés le 20 décembre 2024 pour un accueil des résidents en janvier 2025.

La Ville de Rivière-du-Loup a d’ailleurs reçu une aide d’1 M$ de la part du gouvernement du Québec pour l’aider dans sa contribution financière de 1,6 M$ dans le projet de L’autnid. Un crédit de taxes de 35 ans a aussi été alloué à l’organisme. Une aide additionnelle permettra aux locataires de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger puisque la Ville assumera 10 % des couts, et la SHQ, 90%.

«La crise du logement touche l’ensemble de nos régions au Québec, mais plus particulièrement celle du Bas-Saint-Laurent, donc bien des défis subsistent», a confié l’élue caquiste. Elle travaille présentement sur d’autres projets tels qu’un projet pilote de logements modulaires au Témiscouata, une nouvelle résidence étudiante à Rivière-du-Loup et l’agrandissement de résidence pour ainés dans les Basques et ailleurs sur le territoire afin d’aider à loger convenablement le plus de personnes possible.