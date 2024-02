Le pont de glace du lac Témiscouata est maintenant fermé

Les fédérations régionales de l’UPA de l’Abitibi- Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Les Îles et de la Capitale Nationale-Côte Nord lancent le programme de valorisation et de reconnaissance «L’agriculture complice de la biodiversité». Ce programme vise à favoriser la conservation et l’amélioration de la biodiversité en milieu ...