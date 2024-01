Règlement sectoriel: les enseignants du Grand-Portage divisés

C’est à la suite de l’assemblée générale tenue ce mardi 23 janvier 2024 où plus de 70 % des membres du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) étaient présents, que les membres se sont prononcés face aux ententes de principe intersectorielle et sectorielle.

Centre de services scolaire du Centre de services scolaire de Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSSKR) Entente de principe intersectorielle POUR 96 % Entente de principe intersectorielle POUR 94,6 % Proposition de règlement sectoriel POUR 53 % Proposition de règlement sectoriel CONTRE 57,1 %

Pour Natacha Blanchet, présidente du SEGP-CSQ, le constat est clair en ce qui a trait à la proposition de règlement sectoriel. «Pour l’obtention d’un règlement satisfaisant, les enseignantes et enseignants misaient sur l’amélioration de leurs conditions d’exercice, notamment au regard de la composition de la classe. Or, même si on avance dans la bonne direction, les enseignantes et les enseignants sont déçus. Ils souhaitaient davantage de moyens pour la composition de la classe, surtout quand on considère l’ampleur des besoins dans les milieux. Cependant, les résultats sont assez éloquents. L’extraordinaire mobilisation de l’automne a clairement et concrètement influencé le dénouement de la négociation avec l’atteinte de 17,4 % d’augmentation salariale sur 5 ans», a-t-elle résumé.

Rappelons que les assemblées générales se poursuivent dans l’ensemble des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et que les résultats des votes seront connus plus tard en février, après avoir fait le point dans les différentes instances.