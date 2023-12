La Société des traversiers émet des réticences concernant le site de Rivière-du-Loup

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé le 21 décembre la fin de l’étude d’opportunité concernant le site d’exploitation de la traverse à Rivière-du-Loup et Cacouna. Elle soulève par la même occasion de nombreux enjeux liés au site actuel à la Pointe de Rivière-du-Loup.

Ils sont liés aux couts, aux problèmes d'ensablement ainsi qu'à la profondeur d'eau, selon la présidente-directrice générale de la STQ, Greta Bédard. Un appel d’intérêt sera lancé en janvier 2024 pour déterminer si un autre armateur pourrait assurer les opérations et le dragage sur le site actuel de la traverse de Rivière-du-Loup pour le compte de la STQ.

Il s’agira de la dernière option envisagée avant que le conseil des ministres ne rende sa décision concernant l’avenir du lien fluvial.

«Les analyses complémentaires demandées en juin dernier par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, portant sur les enjeux de dragage et sur la possibilité qu’un autre navire soit affecté à cette traverse, n’ont pas été probantes», a fait savoir la STQ lors du point de presse tenu à Rivière-du-Loup.

La STQ affirme que le prototype de navire adapté pour le site de Rivière-du-Loup qui a été élaboré par une firme externe a démontré que, même avec un navire à fond plat, l’opération au site actuel ne permettrait aucune bonification de service (traverse à l’année).

«Plus encore, le service offert présentement serait diminué, car la configuration du navire le rendrait plus vulnérable aux mauvaises conditions de navigation et l’empêcherait de naviguer dans les glaces», poursuit la STQ. Tant la STQ que la députée Amélie Dionne ont convenu que cette avenue était abandonnée.

Il a aussi été déterminé qu’aucune autre méthode d’intervention ne viendrait diminuer les besoins en dragage en raison de l’ensablement important du site actuel à Rivière-du-Loup.

Pour le moment, aucune décision n’a été prise concernant le déménagement éventuel de la traverse vers Cacouna.

Plus de détails suivront.