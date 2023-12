La Grande guignolée des médias bat son plein à Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Vous avez pu le constater, les différents médias de Rivière-du-Loup se sont réunis, ce 7 décembre, pour la Grande guignolée des médias. Les sous amassés permettront à des personnes vulnérables de manger pendant les Fêtes qui approchent à grand pas.

Les employés d’Info Dimanche ont récolté des dons de 7 h 45 à 9 h à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine. Ils seront de retour pour la récolte de 11 h 45 à 13 h.

Les stations radio CIBM et CIEL-FM sont positionnées à l’angle des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville ainsi que de Témiscouata et Alfred-Fortin sensiblement aux mêmes heures. Du côté de CIMT, les employés sont présents à l’intersection des rues Frontenac et Lafontaine.

Donnez généreusement!