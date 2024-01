Rétrospective 2023 : janvier

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Complexe santé Rivière-du-Loup : «Ce projet-là a scrappé ma vie»

«Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu pour mériter ça?» C’est à travers cette formule empreinte d’incrédulité et de désespoir que le résident de la rue Saint-Louis de Rivière-du-Loup, Pierre Landry, a résumé sa situation – et celle de sa compagne – dans une lettre ouverte publiée dans le journal Info Dimanche en janvier.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/478467/complexe-sante-riviere-du-loup-ce-projet-la-a-scrappe-ma-vie

Des paramédics à 60 kilomètres d’un enfant en arrêt cardiorespiratoire

Frustration, impuissance, découragement… des paramédics de la Coopérative des paramédics du Témiscouata ont vécu un lot d’émotions après avoir été appelés à parcourir près de 60 kilomètres pour intervenir auprès d’un enfant en arrêt cardiorespiratoire. Une situation dramatique qui met cependant la lumière sur une réalité qui arrive «trop souvent» dans la région, et qui pourrait pourtant être évitée, dénoncent les syndicats.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/478637/des-paramedics-a-60-kilometres-dun-enfant-en-arret-cardiorespiratoire

Mario Bastille nommé président de l’ORH de Rivière-du-Loup

L’implication de Mario Bastille au sein de l’Office régional d’habitation de Rivière-du-Loup se poursuit, même que ses responsabilités s'accentuent. Le maire de Rivière-du-Loup a été nommé à la présidence son conseil d’administration en décembre. Il prend ainsi la relève du fondateur Marcel St-Pierre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/478614/mario-bastille-nomme-president-de-lorh-de-riviere-du-loup

Tournoi Midget : les injures d’un père dénoncées par un arbitre

Les excès de colère et les injures de parents envers les arbitres, peu importe la discipline, doivent être dénoncés. C’est pourquoi l’arbitre en chef du Bas-Saint-Laurent, Samuel D’Auteuil, n’a pas hésité à publier sur les réseaux sociaux des vidéos publiques dans lesquelles un père de famille injure et critique les officiels lors d’un récent tournoi de hockey disputé à Rivière-du-Loup, le 9 janvier.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/478844/tournoi-midget-les-injures-dun-pere-denoncees-par-un-arbitre

Un projet de restaurant au chalet du Club de golf de Cacouna

Les citoyens de la région de Cacouna pourraient bientôt bénéficier d’un nouvel endroit où aller manger un bon repas tout près de la maison, alors qu’un projet restaurant est actuellement envisagé dans le bâtiment du Club de golf de Cacouna. Une initiative menée par la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk qui souhaite notamment faire profiter la population des produits de ses activités de pêche.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/478870/un-projet-de-restaurant-au-chalet-du-club-de-golf-de-cacouna

De l’intérêt pour une cloche de collection de 400 ans à Rivière-du-Loup

Depuis quelques années déjà, une cloche qui se situe dans la collection des Carillons touristiques de Rivière-du-Loup, propriété de la famille Bastille, retient l’attention de personnes impliquées dans le milieu du patrimoine montréalais. Elles souhaitent la rapatrier à son lieu d’origine, soit l’église de La Visitation (Sault-au-Récollet) dans l’arrondissement Ahunstic-Cartierville, et qu’elle soit classée comme bien patrimonial par Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/478876/de-linteret-pour-une-cloche-de-collection-de-400-ans-a-riviere-du-loup

Un cœur pour les aimer tous

À l’enfance dans la grange de son grand-père, Jaimie Lapointe dessinait. Avec ses crayons, elle s’imaginait une famille, une grande famille composée d’un petit tas de garçons et d’un petit tas de filles. Pour ses 12 enfants, elle avait tracé des dortoirs où ils pourraient coucher et une vieille maison jaune où ils seraient tous ensemble. Un rêve chéri depuis longtemps et qui n’est pas bien loin de sa réalité d’aujourd’hui.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/478796/un-cur-pour-les-aimer-tous

Saint-Simon : l’UPAC et le DPCP enquêtent

Le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Denis Marcoux, a annoncé publiquement à la séance du conseil du 16 janvier que des «irrégularités» avaient été constatées dans les finances de la Municipalité. Une plainte a été déposée à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et à la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) sous le mandat de l’ex-maire Richard Caron.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479181/saint-simon-lupac-et-le-dpcp-enquetent

Fin des activités de l’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup

L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup, laquelle a franchi la marque symbolique des 45 ans d’histoire en 2019, cesse définitivement ses activités. Avec un taux d’inscription en «décroissance» et après trois années difficiles marquées par la pandémie, le programme ne sera pas de retour au printemps et à l’été 2023.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479305/fin-des-activites-de-lecole-de-francais-du-cegep-de-riviere-du-loup

Pénurie de logements étudiants : le Cégep de Rivière-du-Loup en mode solution

La pénurie de logements qui affecte le Québec n’épargne pas les citoyens de la région du Bas-Saint-Laurent, ni ses étudiants. Le Cégep de Rivière-du-Loup, en collaboration avec le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSS), travaille présentement sur des solutions afin d’en améliorer l’offre, allant de la diffusion d’une campagne publicitaire jusqu’à la construction d’une nouvelle résidence étudiante, d’ici 2025.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479058/penurie-de-logements-etudiants-le-cegep-de-riviere-du-loup-en-mode-solution

MRC de Rivière-du-Loup: Patricia Trudel, une première femme à la direction générale

À la dernière séance du conseil de la MRC de Rivière-du-Loup tenue le 19 janvier, Patricia Trudel a été nommée directrice générale, faisant d’elle la première femme à occuper cette fonction. Employée à la préfecture depuis 2019 à titre de directrice des affaires juridiques et greffière-trésorière adjointe, elle a été approchée pour prendre le poste laissé vacant par Jocelyn Villeneuve.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479600/mrc-de-riviere-du-loup-patricia-trudel-une-premiere-femme-a-la-direction-generale

Harold LeBel condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois

Déclaré coupable d’agression sexuelle en novembre 2022, l’ex-député de Rimouski Harold LeBel devra purger huit mois d’emprisonnement en vertu d’une suggestion commune soumise par la poursuite et la défense au juge Serge Francoeur le 26 janvier au palais de justice de Rimouski.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/479729/harold-lebel-condamne-a-une-peine-demprisonnement-de-huit-mois

Des organismes communautaires à la recherche de solutions en itinérance

Devant un vide de services destinés aux personnes en situation d’itinérance dans les secteurs de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, divers intervenants agissent de concert afin de trouver des solutions tout en jonglant avec leurs moyens financiers restreints. De nouveaux modèles doivent être trouvés puisque les services dans les grands centres ne sont pas adaptés aux réalités régionales.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479833/des-organismes-communautaires-a-la-recherche-de-solutions-en-itinerance