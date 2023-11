Les microbrasseries du KRTB peu touchées par la faillite de l’entreprise «Le Maître emballage durable»

La fermeture de la seule usine de lavage de bouteilles de microbrasseries au Québec, Le Maître emballage durable, annoncée en octobre n’a pas eu de grandes répercussions sur les entreprises de la région du KRTB. Toutefois, Le Secret des Dieux de Pohénégamook s’est retrouvé coincé avec 20 000 bouteilles sales qui dorment dans son entrepôt.

«Et on ne sait pas quoi faire avec ça», lâche le copropriétaire, Daniel Blier. La microbrasserie a effectué un virage à la cannette à 100% il y a presque un an jour pour jour afin de suivre le marché. «Les détaillants ne voulaient presque plus de bouteilles étant donné le nombre incalculable de modèles», raconte-t-il.

Ce changement lui permet de continuer la vente de ses produits tout en n’ayant plus la tâche de ramasser les contenants vides. Ces derniers devaient être entreposés avant leur lavage.

Malheureusement Le Maître emballage durable a fait faillite avant que le Secret des Dieux n’envoie ses dernières bouteilles. Ainsi, l’entreprise manque d’espace d’entreposage dont il aurait grandement besoin.

M. Blier aurait aimé que les bouteilles soient lavées afin que d’autres microbrasseries puissent en profiter puisqu’elles peuvent être réutilisée des dizaine de fois. Mais la fermeture de l’usine a plongé les copropriétaires dans le néant. Ils espèrent en savoir plus au 13e congrès annuel de l’Association des microbrasseries du Québec prévu du 27 au 29 novembre à Québec.

Aux Fous Brassant à Rivière-du-Loup, le copropriétaire, Éric Viens, est aussi resté aux prises avec un petit lot de bouteilles.