Le grand jour est enfin arrivé pour l’équipe du Camping Plage Pohénégamook. Après avoir surmonté de nombreuses embûches, certaines ayant presque mis fin au projet, le conseil d’administration et la direction de l’organisme annoncent le début des travaux d’agrandissement du camping.

Ce seront 24 nouveaux terrains trois services qui seront construits dans le boisé adjacent à l’actuel stationnement et prêts pour accueillir les grands véhicules récréatifs dès l’été 2024. Parmi les terrains actuels, une cinquantaine seront alimentés en électricité 30 et 50 ampères afin de pouvoir accommoder roulottes et VR. Une station de vidange et l’aménagement du stationnement avec des butés de béton complèteront le projet.

Les travaux seront réalisés par Excavations Bourgoin & Dickner de Rivière-du-Loup qui s’est vu octroyé le contrat à la suite d’un appel d’offres lancé plus tôt cet été. À noter que la firme engagera des sous-traitants locaux, une décision saluée par la présidente du conseil d’administration, Nancy Gamache. «Notre projet d’agrandissement représente un investissement important dans la communauté et sans pouvoir l’exiger, nous encourageons l’utilisation des entreprises et de la main d’œuvre locale.»

L’agrandissement du camping, l’ajout de l’électricité triphasée et le branchement à l’aqueduc municipal représenteront des investissements de plus de 3,3 millions de dollars. La réalisation de la phase actuelle nécessitera à elle seule une somme de plus de 1,6 M$.

«L’absence de services est un commentaire très souvent utilisé par des clients intéressés par la destination, mais qui décident de reporter leur séjour. Nous sommes actuellement un camping sans étoile mais nous espérons que les travaux vont nous permettre de devenir un camping trois étoiles, ce qui ferait toute une différence!» souligne Patrick Noël, directeur du Camping Plage.

Rappelons que le Camping Plage Pohénégamook accueille annuellement près de 20 000 personnes pour un chiffre d’affaires de plus d’un demi-million de dollars. Les clients sont attirés par la plage de sable fin, le lac paisible et son eau de qualité, le méga jeu gonflable aquatique sans oublier la possibilité d’apercevoir Ponik, son gentil monstre marin.